Declaratia care il va infuria pe Talpan! Gheorghe Mustata: "CSA a recunoscut ca nu mai are echipa de fotbal inca din 2015!"

Liderul de galerie al FCSB ii ataca pe cei de la CSA.

FCSB si CSA Steaua se afla intr-un conflict continuu, atat din punct de vedere al legitimitatii echipelor, cat si din punct de vedere al dreptului de a evolua pe noua arena care se construieste in Ghencea.

Gheorghe Mustata, cel care s-a alaturat galeriei FCSB, e de parere ca echipa patronata de Gigi Becali are tot dreptul sa inchirieze arena si sa joace in Ghencea. De cealalta parte, CSA, prin vocea juristului Florin Talpan, declara ca doar clubul Armatei va evolua in "templul fotbalului romanesc".

Deranjat de declaratiile rivalilor, Mustata a rupt tacerea si a adus in atentie un document pe care CSA l-ar fi publicat in 2015, in care se specifica faptul ca echipa de fotbal a Armatei a fost transferata catre alta societate.

"In 2015, CSA a recunoscut! Exista un comunicat pe site-ul CSA, din 2015, in care clubul Armatei recunoaste ca nu mai are echipa de fotbal si ca a fost transferata catre alta societate. Toata lumea poate juca acolo, sunt si banii mei si banii vostri, ai tuturor cetatenilor romani. Se platesc utilitatile, chiria respectiva si poate juca oricine. A, ca este Armata administrator sau CSA? E ok, niciun fel de problema, noi venim ca simpli cetateni, platim 25.000-30.000 de euro chiria si avem dreptul, pentru ca e normal. Care e problema? Cine ne incurca?

Voluntari cand a jucat pe Dinamo nu a platit o chirie? Am dat doar un exemplu", a declarat Mustata, la PRO X.