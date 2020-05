"Noi jucam in Ghencea!" Gheorghe Mustata face anuntul momentului! Ce mesaj are pentru toti suporterii FCSB-ului si pentru Gigi Becali

Gheorghe Mustata este unul din liderii suporterilor FCSB si spune ca Ghencea este singura optiune luata in calcul de ros-albastri.

Gheorghe Mustata nu concepe ca FCSB-ul sa joace in alta parte decat in Ghencea din sezonul viitor si este pregatit sa faca orice demers este necesar pentru ca acest lucru sa fie posibil.

Liderul suporterilor din peluza FCSB anunta ca echipa va juca in Ghencea din sezonul viitor, vocea zecilor de mii de fani fiind mult prea puternica pentru a nu fi ascultata:

"Eu impreuna cu ceilalti membri ai suporterilor din Peluza Nord, cele trei grupuri, skins, insurgentii si tornado, am hotarat sa facem Liga Suporterilor Stelisti si sa ne incurajam echipa care este continuarea Stelei. Noi asa consideram, nu avem nimic de reprosat altor persoane sau altor colegi care au ales alt drum. Noi consideram ca Steaua este in Liga 1 si am hotarat sa facem aceasta liga.

Sunt sustinut din toate punctele de vedere de toti suporterii din tara, de membri celor trei grupuri si am considerat sa cream aceasta liga pentru a crea conditii mai bune suporterilor.

Din informatiile mele si din ce vad pe telefon eu sper sa fim peste 15-20 de mii. La ce am vazut din mesaje, grupuri si telefoane. Oameni care vor sa afle adevarul cum de o parte a suporterilor au mers intr-o directie si o parte au ramas pe loc.

Vom juca pe Ghencea pentru ca acest stadion este facut din bani publici si toata lumea are dreptul.

Noi am hotarat sa facem aceasta liga sa ne autofinantam, iar daca nu se va putea sa jucam, vom face un demers noi la MApN sa facem noi cerere pentru a juca in Ghencea.

Daca nu se vrea, vom apela la institutiile statului pentru a primi o autorizatie si sa facem un miting in acest sens.

Eu am promis ca nu mai vreau sa vorbesc de Peluza Sud, e problema lor. Nu se poate interzice nimanui sa joace acolo. Noi jucam in Ghencea! Daca asta ne dorim, masa mare de suporteri, nu are cum sa interzica nimeni.

Sunt cateva zeci de mii de suporteri care ma sustin. Noi ne dorim sa jucam acolo, avem un drept, suntem recunoscuti de UEFA si de toata lumea. Steaua este in Liga 1 si are dreptul sa fie acolo.

Presedintele de onoare al acestei ligi este Helmut Duckadam, iar noi speram sa mai aducem membri de onoare la noi in liga.

Domnul Becali vrea sa evite aceste lucruri, dar nimeni nu poate crea un scandal sa se bata stelisti intre stelisti. Dar daca nu se vrea, eu am semnale si din diaspora ca oamenii vor sa vina la Bucuresti daca facem un miting si daca domnul Becali va vedea ca in spatele dansului va fi o armata de oameni a stelistilor, eu cred ca va fi de acord cu noi si va juca in Ghencea.

Noi de aceea am facut aceasta asociatie, pentru a fi in legalitate. Am facut-o pentru suporteri, oamenii vor vedea ce se intampla. Avem un avocat foarte bun care se ocupa de aceasta liga. Cu siguranta vom face demersurile necesare catre Ministerul Sportului, catre Ministerul Dezvoltarii.

Steaua nu are un conflict cu CSA, are cu sectia de fotbal. Nu are cu MApN.

Va fi o discriminare in care noi sa nu jucam acolo, dar in schimb sa joace Chiajna, de exemplu. Nu cred ca se poate face acest lucru. S-a sesizat deja din oficiu de la combaterea discriminarii pentru ca s-a pronuntat de multe ori ca FCSB nu are voie sa joace in Ghencea. Eronat! A iesit si Ministrul Sportului si a declarat public ca toata lumea are dreptul sa joace.

Armata nu stiu cum va mai investi in Liga a 4-a cand este aceasta criza financiara din cauza pandemiei. Cum sa vina cateva sute de mii sau milioane ca sa investesti in Liga a 4-a, cand tu ai Steaua in Liga 1 care aduce performanta si glorie. Eu cred ca va fi un impact foarte urat pentru cetateni si pentru stelisti. Pe ce investesti atatia bani? Pe doua promovari pe care le-ai ratat?", a declarat Gheorghe Mustata, la PRO X.

Gheorghe Mustata: "Vrem sa punem steagul Peluzei Nord inapoi pe gard"

Liderul galeriei FCSB anunta ca in acest moment incearca sa convinga si cele doua grupari ale fostei Peluze Nord care nu sunt inca hotarate sa revina in galerie:

"Suporterii au fost impartiti in trei categorii. Cei de la CSA, cei de la Peluza Nord si cei nehotarati. Eu ma zbat acum foarte mult pentru a-i aduce pe cei nehotarati inapoi in peluza. Ceea ce voi reusi prin aceasta liga. La meciul cu Dinamo am fost 9100. Oamenii au venit la meci pentru a vedea spectacol si a sustine echipa. Ma suna lumea pe messenger si oamenii sunt alaturi de mine. Daca lucrurile merg bine prin aceasta asociatie in care vom oferi tuturor suporterilor ocazia sa se inscrie in aceasta liga. Vor fi foarte multe facilitati pentru suporterii cu dizabilitati. Vor fi la fiecare meci in peluza sau vor sta la tribuna oficiala langa jucatori, acolo unde cred ca ei vad meciul mai bine.

Vom face foarte multe avantaje suporterilor, oamenii vor fi mandri ca Peluza Nord va veni inapoi langa echipa. Sunt cele trei grupuri care am venit deja langa echipa si voi insista din nou la celelalte doua grupuri sa revina pentru a putea pune steagul Peluzei Nord pe gard", a mai spus Mustata.