Costin Lazăr consideră obținerea Licenței Pro drept testul suprem pentru a afla dacă poate să fie un antrenor de top.

Licența Pro, marea ambiție a lui Costin Lazăr

În prezent deținător al Licenței A, Lazăr a dezvăluit că se va înscrie la următoarele cursuri pentru a avansa în calificarea de antrenor principal.

„(n.r.- Dumneavoastră aveți Licența A, plănuiți să obțineți și Licența Pro?) Sigur, nu am avut timp. M-am focusat pe foarte multe lucruri, pe foarte multe proiecte. Nu am avut timp pentru Licența Pro, dar am în plan la următoarea acțiune să mă înscriu și eu.

Nu doar pentru licență vreau! Uneori ai impresia că știi foarte multe sau că le știi pe toate și atunci cred că mai scapi câteva aspecte. E bine tot timpul să te corectezi și cred că Licența Pro este testul suprem în care îți dai seama dacă poți fi un antrenor de top sau nu”, a declarat Costin Lazăr, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Lazăr, un antrenor de perspectivă

Fostul mijlocaș central al naționalei României (32 de selecții și două goluri) are deja în palmares ca antrenor două promovări cu CSM Cetatea Turnu Măgurele (din Liga a 4-a în Liga a 3-a) și cu AFC Câmpulung Muscel (din Liga a 3-a în Liga a 2-a).

Costin Lazăr s-a declarat mulțumit de condițiile pe care le are la dispoziție în prezent la Progresul Fundulea, club unde își dorește să continue în următorii ani, după cum a evidențiat în dialogul purtat cu Sport.ro.

Lazăr: „Mă gândesc pentru un termen mai lung la Fundulea”

Sunteți mulțumit de cum decurg lucrurile la echipa pe care o antrenați?

În momentul de față sunt mulțumit de faptul că am reușit să formez un grup competitiv, cu câteva transferuri bune, și aștept cu nerăbdare să văd ce vom face de acum încolo, ce rezultate vom avea. Obiectivul nostru este intrarea în play-off și, de ce nu, să atacăm și noi, dacă avem valoare și emitem pretenții fotbalistice, promovarea.

Vedeți deci tangibilă promovarea?

În momentul de față este o ambiție personală pentru că în ultimii ani am avut promovări. Am două promovări cu Turnu Măgurele și Câmpulung Muscel. Vă dați seama că îmi doresc și am prins gustul, și îmi doresc încă o realizare de genul acesta. Sincer, mă simt foarte bine aici. Din acest motiv am un an și jumătate de când sunt la Fundulea. Avem o relație excelentă cu domnul primar și cu primăria în general. Toate lucrurile sunt pe drumul cel bun. Acum, până ne vom forma o echipă, știți că în fotbal durează până când se creează un grup unit, un grup care să emită pretenții pentru un nivel mai înalt.

Doriți, să înțeleg, să continuați pentru mai mulți ani la Progresul Fundulea?

În momentul de față eu mă gândesc pentru un termen mai lung la Fundulea. Sunt condiții și mă simt bine pentru că de foarte multe ori am fost la cluburi unde nu exista stabilitatea și înțelegerea de aici. Atunci este foarte greu să ai un plan pe termen lung acolo. Aici mă simt ok și vreau să fac treabă pas cu pas.