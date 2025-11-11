Este vorba despre brazilianul Wesley Lopes, golgheter-legendar al Ligii 1 în tricoul lui FC Vaslui. Fostul mijlocaș al Rapidului și al naționalei l-a descris drept „un jucător cu talent nativ”, greu de citit în careu, chiar dacă pe minge părea previzibil datorită stângului letal.



Costin Lazăr, dat pe spate de Wesley Lopes: „Talent nativ!”



Lazăr a traversat cariera între Sportul Studențesc, Rapid și experiențele din Grecia (PAOK, Panaitolikos, Iraklis), adunând 32 de selecții și două goluri pentru România. În Liga 1 are 280 de meciuri și 13 reușite, iar azi pregătește Progresul Fundulea (Liga 3).



„Un jucător cu un talent nativ, clar că era un jucător foarte bun al campionatului nostru. A fost și golgheter în perioada aceea. Pe Wesley l-a vrut și Rapidul în perioada aia. Era un jucător un pic previzibil când avea mingea la picior, fiindcă știam că e stângaci și știam să îl blocăm, dar imprevizibil așa, în careu”, a spus Costin Lazăr la „Poveștile Sport.ro”.



Wesley a scris istorie la Vaslui (2009–2013), cu 61 de goluri în Liga 1, dublu „Stranierul anului” și golgeter al campionatului în sezonul 2011/12 (27 de goluri). A mai jucat pentru Penafiel, Alaves, Paços, Leixoes, apoi Al-Hilal (unde a cucerit Crown Prince Cup), revenind ulterior în România la Poli Iași pentru a-și depăși pragul de 60 de goluri în prima ligă.

