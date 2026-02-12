Costin Lazăr (44 de ani) a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. Fostul mijlocaș central a analizat situația curentă a Rapidului, lupta pentru titlu și utilitatea aducerii lui Olimpiu Moruțan în Giulești.

Costin Lazăr, interviu în exclusivitate acordat pentru Sport.ro

În prezent antrenor la Progresul Fundulea din Liga a 3-a, Lazăr a discutat și despre echipa pe care o pregătește și despre planurile sale de viitor.

Printre fotbaliștii importanți ai începutului anilor 2000 crescuți de Sportul Studențesc, Costin Lazăr și-a amintit de primii săi pași din carieră și despre ce a simțit când a revăzut stadionul din Regie. Sport.ro a vizitat arena și a arătat că, din nefericire, gazonul se află într-o stare precară.

De asemenea, fostul internațional român și-a expus opinia cu privire la duelul dintre Turcia și România, decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Redăm, în rândurile următoare, dialogul purtat de Costin Lazăr cu Sport.ro.

Costin Lazăr, concentrat pe rolul de antrenor principal la Progresul Fundulea

Sunteți mulțumit de cum decurg lucrurile la echipa pe care o antrenați?

În momentul de față sunt mulțumit de faptul că am reușit să formez un grup competitiv, cu câteva transferuri bune, și aștept cu nerăbdare să văd ce vom face de acum încolo, ce rezultate vom avea. Obiectivul nostru este intrarea în play-off și, de ce nu, să atacăm și noi, dacă avem valoare și emitem pretenții fotbalistice, promovarea.

Vedeți deci tangibilă promovarea?

În momentul de față este o ambiție personală pentru că în ultimii ani am avut promovări. Am două promovări cu Turnu Măgurele și Câmpulung Muscel. Vă dați seama că îmi doresc și am prins gustul, și îmi doresc încă o realizare de genul acesta. Sincer, mă simt foarte bine aici. Din acest motiv am un an și jumătate de când sunt la Fundulea. Avem o relație excelentă cu domnul primar și cu primăria în general. Toate lucrurile sunt pe drumul cel bun. Acum, până ne vom forma o echipă, știți că în fotbal durează până când se creează un grup unit, un grup care să emită pretenții pentru un nivel mai înalt.

Doriți, să înțeleg, să continuați pentru mai mulți ani la Progresul Fundulea?

În momentul de față eu mă gândesc pentru un termen mai lung la Fundulea. Sunt condiții și mă simt bine pentru că de foarte multe ori am fost la cluburi unde nu exista stabilitatea și înțelegerea de aici. Atunci este foarte greu să ai un plan pe termen lung acolo. Aici mă simt ok și vreau să fac treabă pas cu pas.

Cum v-ați descrie dumneavoastră ca antrenor? Vă întreb de la filosofie de joc până la calități umane?

Sunt un antrenor pozitiv, un antrenor echilibrat atât ofensiv, cât și defensiv. Spun eu că dau o motivație foarte bună echipei, deși nu tot timpul îți iese (n.r.- râde). Ca stil de joc îmi place să dezvolt fotbaliștii prin antrenamente și prin faptul că încercăm tot timpul să construim. Asta-i o calitate pe care nu o au foarte mulți antrenori. Sunt un antrenor care vrea să joace fotbal, mai simplu. Nu îmi place să distrug și să câștig. Vreau să construiesc.

este locul pe care îl ocupă Progresul Fundulea în Liga 3, Seria 3, cu 31 de puncte adunate în 17 etape. FCSB 2 (32), Agricola Borcea (36), Înainte Modelu (36) și Popești Leordeni (36) se află pe primele patru poziții ce asigură prezența în grupa de promovare.

Răzvan Lucescu, modelul lui Costin Lazăr

Vă inspiră astăzi un antrenor care v-a pregătit când erați fotbalist?

Mă ajută foarte mult experiența mea ca fotbalist. M-au ajutat foarte mult și stilul de joc al antrenorilor și m-au ajutat antrenorii pe care i-am avut de-a lungul timpului să-mi fac o identitate a mea. La formarea mea au pus o mână foarte mulți antrenori buni.

Puteți să nominalizați câțiva?

În mare parte dominant ar fi Răzvan Lucescu pentru ce sunt eu ca antrenor. Mai sunt domnii Ioan Andone, Pițurcă și Bergodi.

Dumneavoastră aveți Licența A, plănuiți să obțineți și Licența Pro?

Sigur, nu am avut timp. M-am focusat pe foarte multe lucruri, pe foarte multe proiecte. Nu am avut timp pentru Licența Pro, dar am în plan la următoarea acțiune să mă înscriu și eu. Nu doar pentru licență vreau! Uneori ai impresia că știi foarte multe sau că le știi pe toate și atunci cred că mai scapi câteva aspecte. E bine tot timpul să te corectezi și cred că Licența Pro este testul suprem în care îți dai seama dacă poți fi un antrenor de top sau nu.

4 cluburi a pregătit până acum Costin Lazăr: Cetatea Turnu Măgurele, Câmpulung Muscel, Gloria Băneasa și Progresul Fundulea.

Amintirile lui Lazăr din perioada petrecută la Sportul Studențesc

Ca tehnician conectat la ligile inferioare, ați mai vizitat în ultimii ani stadionul din Regie? Arată foarte rău gazonul comparativ cu perioada în care ați jucat dumneavoastră...

Arată rău în special gazonul. Așa ca bază am văzut că au mai făcut lucrări de întreținere. Am văzut că s-au dezvoltat și niște terenuri sintetice. Nu am mai fost de ceva timp. Cred că am vreo șase, șapte luni. Mi-ar plăcea să văd niște baze cu tot ce se poate pentru copii în ziua de astăzi, care să aibă toate facilitățile. În rest, fiecare face după bugetul pe care îl are și după ce poate să investească în fotbal.

Ați avut amintiri când ați fost ultima oară în Regie?

Bineînțeles, îți aduci aminte anumite meciuri importante, amintiri frumoase, promovări. Două promovări am avut pe acel stadion. Suporterii erau într-un număr foarte mic, dar dădeau încredere foarte mare în ceea ce făceam noi în momentul acela. Și părinții din tribune ne încurajau. Am multe amintiri frumoase. Acolo ne-am dezvoltat noi ca fotbaliști.

Când ați fost ultima oară în Regie ați avut și o treabă anume de rezolvat, dar v-a încercat și un sentiment de nostalgie.

Normal, nu ai cum să nu ai. Același lucru pot spune și despre Rapid, și despre PAOK. Sunt trei echipe la care am pus mult suflet. Chiar și la Voluntari, unde am fost în ultimii ani când mai aveam puțin și mă retrăgeam, am pus puțin suflet. Mă identific doar mai mult cu Rapidul și Sportul.

1999–2006 este perioada în care a jucat Costin Lazăr la Sportul Studențesc, clubul la care s-a format ca fotbalist profesionist.

este perioada în care a jucat Costin Lazăr la Sportul Studențesc, clubul la care s-a format ca fotbalist profesionist. 171 de meciuri oficiale și 11 goluri a adunat la Sportul.

Iar de afară mă gândesc că vă identificați cu PAOK...

Bineînțeles! PAOK e ceva aparte, unde am făcut marea performanță, unde m-am simțit mai fotbalist ca oricând. Am avut o viață extraordinară. Cred că acei cinci ani de zile din Grecia au fost cei mai frumoși din viața mea. Știți și dumneavoastră ce înseamnă Grecia și cred că știți ce înseamnă viața de acolo.

Dumneavoastră ați și trăit acolo!

Da, eu am trăit acolo și nu e vorba că am fost mai respectat, dar așa sunt ei mai călduroși. Și în România am fost un om serios și asta a făcut ca ceilalți să se poarte ok cu mine, să mă respecte. Până la urmă, când ai escapade...din moment ce eu am fost concentrat doar pe fotbal, nu are nimeni ce să îmi reproșeze. Important e să faci tot ce poți. Și, zic eu, că am putut la un nivel destul de bun.

3 echipe din Grecia a adunat Costin Lazăr în CV: PAOK (2011-2014), Panetolikos (2014-2015) și Iraklis (2015-2016).

echipe din Grecia a adunat Costin Lazăr în CV: PAOK (2011-2014), Panetolikos (2014-2015) și Iraklis (2015-2016). 120 partide oficiale și nouă goluri a strâns Lazăr la PAOK, zece jocuri la Panetolikos și șase la Iraklis.

Costin Lazăr face radiografia Rapidului

Ați amintit mai devreme și de Rapid. Are în sezonul curent ce-i trebuie pentru a câștiga Superliga?

Rapidul are în momentul de față un patron potent financiar. Se bazează pe suporterii rapidiști. Există și obligația morală ca atunci când vii la Rapid să fii un jucător bun și să faci performanță. Rapidul are șanse foarte mari anul acesta, mai ales că au și un antrenor serios și pregătit. În fotbal trebuie să lupți până la capăt. Până la urmă nu știi cine va reuși să țină nivelul foarte sus. E clar că Rapidul având un buget bun tot timpul va fi o candidată la câștigarea campionatului. Poate chiar să îl câștige!

Banul este aproape întotdeauna decisiv...

E clar că banul dictează mereu în fotbal. Trebuie să aduci jucători care își știu valoarea și automat nu vor veni pe un salariu foarte mic ca în orice altă profesie. Cei care fac o treabă foarte bună sunt plătiți foarte bine. Și atunci e clar că și treaba merge mai bine.

Vedeți Rapidul favorită sau ați miza pe o altă echipă în lupta pentru titlu?

Văd, într-adevăr, Rapidul favorită pentru câștigarea campionatului pentru că există seriozitate. Asta îmi place cel mai mult. S-au și mișcat prin aducerea lui Moruțan. Este un plus valoare pentru Rapid, dar mai sunt Dinamo și Craiova. Pot să câștige și ele.

Ce impresie v-a lăsat Olimpiu Moruțan până acum?

Pot să vă spun despre Moruțan că este un jucător tehnic, care poate să decidă un meci. Părerea mea este că Moruțan este o achiziție bună și este un jucător care poate să facă diferența așa cum a făcut-o și în câteva momente și la echipa națională.

2006–2011 reprezintă intervalul în care a jucat Costin Lazăr la Rapid.

reprezintă intervalul în care a jucat Costin Lazăr la Rapid. Două trofee a cucerit alături de giuleșteni: Cupa (2006-2007) și Supercupa României (2007).

Lazăr, încrezător în Olimpiu Moruțan

Este Moruțan ce îi lipsea Rapidului în privința creativității?

Da, pentru că este ca un număr 10 de care Rapidul nu prea a beneficiat în campionat. Nu prea a avut în ultimii ani un număr 10 care să dea o pasă de gol sau un gol. Eu zic că înainte Rapidul a avut extreme foarte bune, mijlocași centrali foarte buni și atacant. Nu a avut însă un număr 10 care să facă diferența. Acum aș zice că îl are.

Credeți că Moruțan, dacă nu va confirma rapid, va avea probleme cu fanii din cauza trecutului său de la FCSB?

Eu zic că fanii Rapidului știu destul de mult fotbal și au răbdare cu jucătorii de care știu că sunt buni. Și răbdarea însă are o limită! La un moment dat, dacă nu reușești să îți revii și dacă nu reușești să te ridici la nivel, e clar că vei fi luat în colimator. Și jucătorii iubiți ai Rapidului, în momentul în care au două, trei meciuri în care nu se regăsesc și nu se ridică la nivel, sunt apostrofați. Cred că știm foarte bine că fanii Rapidului au răbdare, dar până la o limită!

Cum îl evaluați pe Costel Gâlcă pentru activitatea și rezultatele sale de până acum?

Costel Gâlcă este o certitudine ca antrenor. Inspiră seriozitate, motivație și este un antrenor pregătit. A câștigat campionatul cu FCSB, nu este un antrenor care nu a avut rezultate. Faptul că rezistă și ține Rapidul sus confirmă din nou.

Ce ați remarcat dumneavoastră ca antrenor că trebuie să îmbunățățească Rapidul?

În primul rând ai nevoie și de jucători, oricât de bun ai fi ca antrenor. Pentru că și domnul Bergodi a avut seriozitate foarte mare în ceea ce făcea. Nici nu avea jucători veniți pe bani mulți, foarte, foarte buni. În momentul de față se investește la acest capitol. Se aduc jucători consacrați, foarte buni, nu se mai fac experimente foarte mari. Seriozitatea domnului Gâlcă face diferența.

155 de jocuri oficiale și 12 goluri a adunat Costin Lazăr în tricoul alb-vișiniu.

Rapid, în planurile de viitor ale antrenorului Costin Lazăr

Vă doriți, la un moment dat, să o antrenați pe Rapid?

Cred că orice jucător care a avut performanțe cu un club, a iubit foarte mult clubul la care a activat, și-ar dori să fie în viitorul apropiat sau îndepărtat antrenor acolo. Asta-i clar! Mi-ar plăcea să fiu viitorul antrenor al Rapidului, al celor de la Voluntari. Mi-ar plăcea să antrenez cluburile pe la care am trecut, dar în momentul de față nu mă gândesc la așa ceva.

Dar în viitor?

Vom vedea în viitor! Deocamdată sunt un antrenor tânăr, un antrenor care cu o mică experiență poate ajunge la un nivel mai mare. Cu oamenii potriviți în spate sunt sigur că în viitorul apropiat voi antrena echipe mari, dacă așa vrea Dumnezeu sau soarta.

2016–2019 este perioada în care Costin Lazăr a jucat la Voluntari, cu care a cucerit două trofee: Cupa (2016-2017) și Supercupa României (2017).

este perioada în care Costin Lazăr a jucat la Voluntari, cu care a cucerit două trofee: Cupa (2016-2017) și Supercupa României (2017). 57 de meciuri și un gol a înregistrat alături de ilfoveni.

Costin Lazăr, afectat de tragedia fanilor lui PAOK Salonic

Cât de mult v-a afectat tragedia suporterilor de la PAOK?

E clar că m-a afectat pentru că orice viață luată te întristează. Tot timpul, când moare cineva, nu ai cum să primești bine această veste. Faptul că au avut acest accident fatal șapte dintre ei e un lucru tragic. Mai ales că s-a petrecut în România, unde știm foarte bine cum e infrastructura legată de autostrăzi și de drumuri. Poate e un semn de întrebare și pentru cei care se ocupă cu autostrăzile la noi în România.

Doriți să le transmiteți un mesaj?

Pot să facă două benzi pe sens, să nu mai poți să te intersectezi cu o altă mașină din sens opus. Din cauza telefoanelor se pot întâmpla lucruri tragice. Există riscul, la un moment dat, în timpul nopții, când tu conduci foarte bine, să vină unul din sens opus sau să fie adormit la volan și să scape controlul. Se pot întâmpla multe lucruri grave și ar trebui să prevenim. În Grecia se stă foarte bine la autostrăzi, au dintr-un capăt în altul al țării. Acolo nu ai nicio problemă! Asta este viața! E o tragedie. Suporterii lui PAOK sunt în doliu. Nu putem transmite decât condoleanțe familiei și prietenilor, și că ne pare foarte rău.

Lazăr, optimist cu privire la meciul Turcia - România

Vedeți România capabilă să învingă Turcia și după să se califice la Mondial?

Eu zic că suntem o țară care a avut tot timpul jucători talentați, dar poate nu jucători cu o mentalitate puternică. Probabil și țara ne-a făcut să nu avem o foarte mare încredere în noi, dar orice este posibil în fotbal. De ce nu să îi batem și pe turci? Dacă în trecut ne-au cotropit, sper ca de data aceasta măcar la fotbal să îi batem.

Fotbalistic avem totuși niște amintiri frumoase contra lor!

Avem, dar Turcia nu mai este ce a fost acum ceva timp. S-a dezvoltat foarte mult. S-au investit foarte mulți bani în campionatul turcesc. Nu cred că se compară România cu așa ceva. Turcia a început să aibă valori foarte mari. Știți foarte bine jucătorii lor în ce campionate joacă. Calhanoglu, Arda Guler, au jucători foarte buni la echipe de top din Europa.

Mizați că un fotbalist anume ar putea să facă diferența cu Turcia?

Nu mizez pe cineva. Mizez pe noi ca grup. Sclipirea poate să vină de la orice fotbalist dacă avem încredere, dar este foarte important cu echipele care au jucători foarte buni să te aperi bine în primul rând. După aceea trebuie să reacționezi pe fază de atac, să surprinzi.