Contra a transmis, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro, că „Il Luce” a fost un model de inspirație pentru generația de antrenori din care face parte.

Cosmin Contra, elogiu pentru Mircea Lucescu

Totuși, tehnicianul în vârstă de 50 de ani nu și-a putut ascunde dezamăgirea asupra faptului că valorile sunt conștientizate în România atunci când se sting.

„Eu cred că Mircea Lucescu a fost un exemplu pentru noi antrenorii tineri, care am crescut văzându-l cu performanțe peste tot în Europa. Ne-a făcut să înțelegem că școala de antrenori din România are nivelul pentru a putea antrena oriunde în lume. Cred că încrederea aceasta pe care ne-a dat-o Mircea Lucescu peste tot pe unde a fost. A însemnat extrem de mult pentru noi.

Pierdem unul dintre cei mai mari antrenori, cu un caracter extraordinar. A și demonstrat-o din decembrie până acum, cu toate problemele medicale pe care le-a avut, că și-a dorit foarte mult să stea pe bancă, să încerce să ducă România la Mondial după foarte mult timp. Este foarte de apreciat lucrul acesta, în condițiile în care poate orice altă persoană s-ar fi dedicat exclusiv tratamentelor.

Concluzia amară a lui Contra

Din păcate, suntem probabil mai apreciați românii în străinătate decât în România. Sau ne aducem aminte de ce a făcut antrenorul sau persoana Lucescu, doar acum, când a trecut în neființă. Condoleanțe familiei, condoleanțe fotbalului românesc, pentru că am pierdut un om important în sportul românesc”, a declarat Cosmin Contra, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a spus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.

Inclusiv la Zenit Saint Petersburg, în Rusia, Mircea Lucescu a câștigat Supercupa Rusiei în 2006.