Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, unde numeroase personalități din sport și sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Printre jucătorii lansați de Mircea Lucescu în fotbalul mare se numără și Ciprian Marica. Fostul internațional român a oferit o reacție emoționantă pentru PRO TV și Sport.ro, după dispariția antrenorului care l-a adus la Șahtior Donețk la doar 19 ani.

Ciprian Marica: „Sunt profund șocat și, sincer, nu am cuvinte”

Marica a vorbit despre relația apropiată pe care a avut-o cu tehnicianul român și despre rolul decisiv pe care acesta l-a avut în cariera sa.

„Este o noapte cumplită pentru mine personal, dar și pentru toți oamenii din fotbalul românesc. A fost un om cu sens, care a făcut totul cu pasiune și care lasă în urmă o amprentă importantă în cariera multor jucători, inclusiv în a mea. A făcut mulți oameni fericiți, ne-a dat curaj și ne-a învățat mereu să ne dorim mai mult.

A fost omul pe care îl puteam suna și la trei dimineața. A fost un mentor. De multe ori mă suna el la trei dimineața pentru că își amintea ceva ce voia să îmi spună. A vrut întotdeauna să fie cel mai bun, iar fotbalul românesc pierde un om imens. Sper ca Dumnezeu să aibă grijă de sufletul lui uriaș și să dea putere familiei.

După ce am vorbit cu el și m-am întâlnit cu el la Istanbul, parcă a plecat prea repede. Nu mă așteptam. Știam că suferă, că este bolnav, dar nu mă așteptam să nu îl mai avem printre noi atât de repede. Sunt profund șocat și, sincer, nu am cuvinte să spun cât sunt de trist. Pentru mine, Mircea Lucescu a fost un om deosebit. M-a ghidat nu doar în fotbal, ci și în viață”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Mircea Lucescu l-a transferat pe Ciprian Marica la Șahtior Donețk în 2004, când atacantul avea doar 19 ani și evolua la Dinamo București.

Sub comanda antrenorului român, Marica a făcut pasul spre fotbalul mare și a devenit unul dintre cei mai promițători atacanți români ai generației sale.

La Șahtior, Marica a câștigat două titluri de campion al Ucrainei și a evoluat constant în competițiile europene.

În vitrina de trofee a fostului atacant se numără o Cupă a României cu FCSB, o Cupă Intertoto cu Stuttgart, o Supercupă a Ucrainei, trei titluri și o Cupă, toate cu Șahtior.

Dacă vorbim despre echipa națională, Marica se poate mândri cu 72 de selecții și 25 de goluri înscrise.