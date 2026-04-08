Legendarul antrenor român, câștigător al Supercupei Europei și Cupei UEFA, a decedat marți, la vârsta de 80 de ani. UEFA a decis ca toate meciurile din Liga Campionilor, Europa League și Conference League să fie precedate de un moment de reculegere. As: "Minut de reculegere respectuos pentru o legendă a fotbalului european" La Barcelona - Atletico Madrid, sfertul de finală din Champions League de pe Camp Nou, minutul de reculegere a debutat cu liniște din partea spectatorilor și o melodie tristă pe fundal. Au urmat aplauze din partea jucătorilor, antrenorilor și fanilor celor două echipe. "Un minut de reculegere respectuos a fost ținut în memoria lui Mircea Lucescu, o legendă a fotbalului european. Până de curând, el a fost selecționerul României, iar în trecut l-a antrenat pe Diego Simeone la Pisa și Inter. Odihnească-se în pace!", a notat ziarul spaniol As.

Un moment de reculegere s-a ținut și la partida PSG - Liverpool, de la Paris. Spectatorii și jucătorii au aplaudat pe toată perioadă minutului de reculegere. În tribunele de pe Parc des Princes s-a aflat și Aleksander Ceferin, președintele UEFA, alături de Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG.

Președintele UEFA, scrisoare pentru Mircea Lucescu Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, i-a transmis o scrisoare de condoleanțe președintelui FRF, Răzvan Burleanu. În mesaj, Ceferin îl descrie pe Lucescu drept „o figură excepțională a fotbalului european și mondial, un vizionar al jocului, cu intelect, demnitate și pasiune remarcabile”. „Stimate domnule Președinte Burleanu, dragă Răzvan, Cu profundă tristețe am aflat de trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu. Fotbalul european și cel mondial au pierdut o figură excepțională, a cărei influență, statură și moștenire vor dăinui pentru generațiile următoare. Lucescu a fost unul dintre veritabilii vizionari ai jocului – un om de un intelect fotbalistic rar, de o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este dificil de măsurat doar prin cuvinte. Pe parcursul unei cariere extraordinare, el a câștigat admirația și respectul întregii comunități fotbalistice prin cunoștințe, leadership și un angajament profund față de adevăratele valori ale jocului. Prezența sa a modelat echipe, a inspirat jucători și colegi și a lăsat o amprentă de durată asupra fotbalului, mult dincolo de marginea terenului. În numele familiei fotbalului european și al meu personal, vă rog să acceptați cele mai profunde condoleanțe și să le transmiteți familiei și prietenilor săi. Sperăm să găsiți alinare în imensul respect, admirația și afecțiunea pe care acesta le-a inspirat de-a lungul vieții sale, precum și în moștenirea durabilă pe care o lasă în urmă. Cu cele mai profunde sentimente de compasiune și respect, Aleksander Čeferin Președinte UEFA”, a fost scrisoare trimisă de Ceferin, informează FRF.