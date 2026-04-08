VIDEO Galeria unei echipei din play-off s-a prezentat la sicriul lui Mircea Lucescu. Au „luat pe sus” Arena Națională

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus pe Arena Națională, acolo unde numeroase personalități din sport, foști jucători și sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Înainte de lăsarea serii, în jur de 200 de ultrași ai galeriei Rapid București au ajuns la stadion pentru a-și lua rămas bun de la fostul antrenor. 

Suporterii au venit organizați, în frunte cu liderii galeriei, Gigi Corsicanu și Liviu Ungurean (Bocciu).

Grupul de fani a adus o coroană uriașă de flori, pe care era „desenată” o cruce mare

Tehnicianul a antrenat echipa din Giulești în două perioade, între iulie 1997 și noiembrie 1998, respectiv între aprilie 1999 și iulie 2000. 

Sub comanda sa, Rapid a cucerit al doilea titlu din istoria clubului, dar și o Cupă a României și o Supercupă.

