Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus pe Arena Națională, acolo unde numeroase personalități din sport, foști jucători și sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Înainte de lăsarea serii, în jur de 200 de ultrași ai galeriei Rapid București au ajuns la stadion pentru a-și lua rămas bun de la fostul antrenor.

Galeria lui Rapid s-a prezentat la sicriul lui Mircea Lucescu

Suporterii au venit organizați, în frunte cu liderii galeriei, Gigi Corsicanu și Liviu Ungurean (Bocciu).