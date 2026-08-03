Cristi Pintea îi are invitați pe Cristi Pulhac și pe Ciprian Marica în emisiunea VOYO Sport LIVE, pe VOYO Sport 1.

Cornel Dinu a fost contactat telefonic și a vorbit despre situația de la Dinamo din prezent, dar a abordat și subiectul legat de starea Stadionului Dinamo.

Cornel Dinu: „Dacă nici eu nu știu, înseamnă că nu mai știe nimeni”

Figura emblematică a lui Dinamo a vorbit despre situația complicată de la Stadionul Dinamo, pe care Cornel Dinu l-a recondiționat în ani '90, dar despre care nu a fost întrebat în momentul în care au început lucrările de recondiționare.

Cornel Dinu a dezvăluit care sunt problemele stadionului care fac mai complicată renovarea decât părea la începutul lucrărilor.

„(n.r. - despre stadion) Păi, dacă nici eu nu știu situația acestui stadion, înseamnă că nu mai știe nimeni. Să facem puțină istorie: stadionul a fost construit la sfârșitul anilor ’40, pe o groapă, care era o zonă mlăștinoasă din București.

Apa a fost mereu un mare impediment, stadionul a avut mereu de suferit. Eu am făcut niște lucrări teribile și am reușit să recondiționez stadionul acesta. L-am ridicat aproape un metru, am izolat aproape toate sursele de inundații care veneau din Floreasca și din Ștefan cel Mare, am refăcut și sala de atletism. Atunci am făcut și pista și tabela de marcaj. Din păcate, nu se recunoaște că sunt niște probleme deosebite din acest punct de vedere. Este și o linie energetică ce traversează stadionul, deci sunt niște lucrări prealabile care trebuie făcute. De asta avizul de construcție a fost aproape zi de zi amânat.

Am fost pus în situația de a încerca să repar stadionul la sfârșitul anilor ’90. Este un aviz amânat fiindcă sunt probleme de istoric, de suprafața pământului, de apa freatică care este foarte apropiată în zona respectivă”, a spus Cornel Dinu, în exclsivitate la VOYO Sport 1.