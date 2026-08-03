Vozinha, noua vedetă de la Colo-Colo! Fanii au înnebunit când a aterizat starul de la Campionatul Mondial

Vozinha, noua vedetă de la Colo-Colo! Fanii au înnebunit când a aterizat starul de la Campionatul Mondial Fotbal extern
SPORT.RO
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Portarul naţionalei Capului Verde, Vozinha, a fost primit cu entuziasm în Chile la noua sa echipă.

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Vozinha, noua vedetă de la Colo-Colo

Eroul naţionalei Capului Verde de la Cupa Mondială din America de Nord, Vozinha, a avut parte de o primire călduroasă pe aeroportul din Santiago de Chile, duminică, înaintea parafării înţelegerii oficiale cu echipa chiliană Colo-Colo, relatează DPA.

Eroul naţionalei Capului Verde de la Cupa Mondială din America de Nord, Vozinha, a avut parte de o primire călduroasă pe aeroportul din Santiago de Chile, duminică, înaintea parafării înţelegerii oficiale cu echipa chiliană Colo-Colo, relatează DPA.

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Sute de suporteri ai echipei Colo-Colo s-au adunat la aeroport pentru a sărbători sosirea portarului de 40 de ani care urmează să semneze un contract pe şase luni cu opţiune de extindere pentru încă un sezon.

''Sincer, nu mă aşteptam să fie atât de mulţi oameni după ce a durat ceva să ajung aici. Dar este foarte plăcut să văd atât de mulţi oameni aici'', a spus Vozinha într-un mesaj video încărcat de echipa Colo-Colo pe reţeaua X.

Portarul a jucat pentru formaţia portugheză de ligă secundă Chaves până înaintea Cupei Mondiale, iar pe durata turneului final nu a aparţinut niciunui club.

Performanţele sale incredibile pentru naţionala Capului Verde au impresionat lumea fotbalului.

Vozinha şi naţionala sa, care a debutat la turneul final al Cupei Mondiale cu prilejul ediţiei din America de Nord cu un egal fără gol primit în faţa celei care avea să devină campioană mondială, Spania, a părăsit competiţia în urma meciului din şaisprezecimi cu fosta campioană mondială Argentina.

Vozinha, al cărui nume real este Josimar Evora Dias, a devenit vedetă în spaţiul online după ce numărul urmăritorilor săi de pe reţeaua de socializare Instagram a crescut sărit de la 50.000, înaintea Cupei Mondiale, la aproape 30 de milioane în prezent, scrie Agerpres.

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