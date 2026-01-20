Cu emoții în ceea ce privește retrogradarea, CS Dinamo a demarat curățenia de iarnă.

Echipa antrenată de fostul internațional Florin Bratu a încheiat anul pe locul 19 (din 22) în Liga 2 și azi la prânz, chiar în ziua în care începe demolarea vechiului stadion din Ștefan cel Mare, a anunțat despărțirea de nu mai puțin de zece fotbaliști!

Cine pleacă de la CS Dinamo



”Mulțumim!

CS Dinamo anunță încheierea raporturilor contractuale cu Darius Paharnicu (portar), Andrei Bobaru, Vladimir Georgescu, Adrian Nicolae (fundași), Giovanni Petcu, Marian Obedeanu, Dorin Burlacu, Alexandru Munteanu (mijlocași), Vlad Morar și Vadym Kyrychenko (atacanți).

Mulțumim pentru evoluțiile în tricoul echipei noastre pe parcursul anului trecut. Veți rămâne mereu în familia Dinamo pentru respectul demonstrat față de club!

Mult succes în carieră!

Lotul lui CS Dinamo a plecat în această dimineață la Valea Iașului, lângă Curtea de Argeș, pentru cantonamentul de iarnă, programat până în 27 ianuarie.

A doua parte a sezonului în Liga 2 se reia peste o lună, pe 21 februarie, cu etapa #18, CS Dinamo vs Sepsi Sf. Gheorghe. Până atunci, echipa lui Florin Bratu va juca ultimul meci din faza grupelor Cupei României, CS Dinamo vs Farul Constanța, pe 12 februarie (ora 18:00), la Buftea”, a postat pagina CS Dinamo Fotbal.

Vlad Morar, de exemplu, a și semnat cu Poli Timișoara din Liga 3.

Cine vine la CS Dinamo



Până acum, CS Dinamo nu a anunțat vreo achiziție.

Însă primele două transferuri sunt cele ale lui Adrian Ioniță și Robert Enache, ambii proveniți de la colega de eșalon Chindia Târgoviște, cea care a și anunțat mutările:

”🤝🏻 Mulțumim, Robert Enache şi Adrian Ioniță!

Cei doi jucători care au îmbrăcat tricoul Chindiei în 2025 vor trece în noul an la CS Dinamo 🔴⚪.

Robert Enache merge la București sub formă de împrumut 🔄, în timp ce în cazul lui Adrian Ioniță este vorba despre un transfer definitiv ✍️📄.

Le dorim mult succes la noua echipă 🍀🏟️ și le mulțumim pentru contribuțiile pe care le-au avut la rezultatele Chindiei!”, a anunțat Chindia Târgoviște.

Adrian Ioniță este un fundaș stânga de 25 de ani care a jucat în ultimul deceniu numai la Chindia, inclusiv în Superligă (47 de meciuri), în timp ce Robert Enache este un mijlocal central de 23 de ani format la Petrolul Ploiești, care până acum a jucat doar în Liga 2 sau Liga 3.

