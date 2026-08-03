Decizia a stârnit numeroase reacții în rândul suporterilor, iar din horă nu a putut lipsi Cornel Dinu, legenda „câinilor roșii”.

Invitat telefonic la emisiunea VoyoSport Live, fostul mare internațional a declarat că schimbarea reprezintă o ruptură de identitatea clubului și consideră că vechiul simbol ar fi trebuit păstrat.

Cornel Dinu pune tunurile pe Dinamo: „Obiceiul nefast al neamului românesc”

Fostul antrenor și jucător al lui Dinamo a criticat în termeni duri noua identitate vizuală a clubului și a transmis că tradiția nu ar trebui schimbată.

„Este obiceiul nefast al neamului românesc ca generația care vine să distrugă simbolurile și ce a creat generația precedentă. Asta se întâmplă în toată societatea românească și normal că nici fotbalul nu poate fi evitat.

Sigla respectivă mai are și un câine care pare undeva prins într-o cușcă de hingheri. Și acum eu am doi câini cu care stau în casă în fiecare zi. După părerea mea, pierderea acestei entități contează foarte mult, oamenii nu se mai regăsesc în palmares, tradiție...”, a declarat Cornel Dinu la VoyoSport Live.

„Câinii roșii” au apărut pentru prima dată pe emblema clubului în 1998, iar logo-ul a fost modernizat în 2004, după sezonul în care Dinamo, pregătită de Ioan Andone, a câștigat eventul.

Sub vechea siglă, formația din Ștefan cel Mare a cucerit un titlu de campioană a României (2006/2007), două Cupe ale României, o Cupă a Ligii și două Supercupe.