AS Monaco Basket, interzisă în baschetul profesionist francez

Camera de apel a Federației Franceze de Baschet a confirmat respingerea înscrierii echipei AS Monaco Basket în Ligue Nationale de Basket (LNB) Elite și Elite 2 pentru sezonul 2026-2027. Campioana en-titre a Franței își păstrează însă posibilitatea de a contesta această decizie prin apel, întâi la Comitetul Național Olimpic și Sportiv Francez (CNOSF), în conformitate cu Codul Sportiv, apoi poate face o sesizare a instanței civile.

AS Monaco Basketball se baza că va fi preluată de fondul de investițiie american Helen Holdings, care avea să injecteze 10 milioane de euro în bugetul pentru sezonul viitor, dar tranzacția a fost respinsă de Direction Nationale de Controle de Gestion (DNCCG), pentru că grupul condus de fostul star din NBA Jamal Mashburn (ex- Dallas Mavericks, Miami Heat, Charlotte Hornets, New Orleans Hornets) nu a oferit destule garanții financiare. În aceste condiții, "La Roca Team" nu a mai avut timp să depună documentația care să arate că are la dispoziție fondurile financiare pentru a obține licența pentru participarea în ediția viitoare a primelor două ligi franceze.

Patronul rus a intrat în colaps datorită razboiului din Ucraina

Situația nesigură a făcut ca mare parte din jucătorii care au făcut parte din lotul echipei în sezonul trecut să nu accepte prelungirea contractelor, monegascii mai având acum sub contract doar pe antrenorul Sergiy Gladyr (secund în stagiunea precedentă) și jucătorii Yoan Makoundou, Maxim Klitscko, Juhann Begarin și Nikola Mirotic.

AS Monaco Basket este un club de baschet înființat în 1928, care evoluează în Salle Gaston Medecin (5.000 locuri). Are în palmares o finală de EuroLeague (2024-2025 / + locul 3, în 2022-2023) și una de FIBA Champions League (2017-2018 / + locul 3, în 2016-2017), LBN Elite (2022-2023, 2023-2024, 2025-2026), Cupa Franței (2022-2023, 2025-2026), Cupa Ligii (2016, 2017, 2018, 2026) și Supercupa Franței (2025).

Din ianuarie 2022, clubul îl are ca președinte și principal sponsor pe oligarhul rus Alexey Fedorychev, care deține dublă cetățenie (Ungaria, Uruguay). Acesta este fostul patron al cluburilor de fotbal Dinamo Moscova și FC Rostov, dar și unul dintre marii exportatori de cereale, sulf și îngrășăminte din Rusia și patron al operatorului portuar în Pivdenne (Odesa, Ucraina) și Ust-Donetsky (Rostov, Rusia). Cum afacerile sale sunt grav afectate de războiul dintre Rusia și Ucraina, acesta nu a mai putut oferi fondurile necesare unui club de asemenea calibru.

Principatul Monaco este un oraș-stat și microstat suveran, situat pe Riviera Franceză din Europa de Vest. Se învecinează cu Franța pe trei laturi, în timp ce cealaltă parte are ieșire la Marea Mediterană. Are o populație de aproape 40.000 de locuitori, dar este este un cunoscut paradis fiscal, deoarece nu impune impozit pe venit, pe câștigurile de capital și pe proprietate, atrăgând persoane foarte bogate din întreaga lume.