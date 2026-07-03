Măldărășanu, Balint, Pintilii și Ciobotariu au refuzat să preia Chindia

Antrenorul principal Nicolae Croitoru rămâne pe bancă, după ce Marius Măldărășanu, Laszlo Balint, Mihai Pintilii și Liviu Ciobotariu au refuzat ofertele de a prelua echipa, și tehnicianul și-a completat staff-ul la Chindia Târgoviște cu Lucian Dobre (deținător al licenței UEFA PRO). La nivel de lot au avut loc schimbări majore. "Roș-albaștrii" s-au despărțit de unii dintre cei mai experimentați jucători din lot, precum Florea, Dinu, Pesic, Martac și Plaza, dar a reușit să facă deja câteva transferuri interesante, care au reechilibrat lotul.

În stagiunea trecută, Chindia a terminat sezonul regulat pe locul al treilea, dar în play-off s-a clasat abia pe poziția a șasea (1 victorie, 1 egal, 8 înfrângeri / golaveraj -14). Pentru cu FC Bihor și Steaua nu au avut drept de promovare, târgoviștenii au mers la barajul e promovare/menținere în Liga 1, unde au pierdut în mod dramatic în fața Farului Constanța (3-3, 1-1, 2-4 după lovituri de departajare). În Cupa României, au învins Flacăra Moreni (3-1 / turul 2) și au fost eliminați de CSO Băicoi (2-3, după prelungiri / turul 3).

Perioadă activă de mercato pentru târgovișteni

În această vară, Chindia i-a transferat pe Alexandru Băluță (Boluspor / gratis), Vlad Bogdan (ASA Tg. Mureș / gratis), Valentin Dumitrache (FC Dinamo / gratis), Arsenie Mocan (FC Bihor / gratis), Marius Briceag (CFC Argeș / gratis), Totti (Yeclano Deportivo / gratis), Xavi Estacio (CS Tunari / gratis) și Mario Vladu (CSM Rm. Vâlcea / gratis), în timp ce după împrumuturi s-au întors Albert Hofman (Olimpia Satu Mare), Rareș Mihai (Flacăra Moreni), Alexandru Petre (Flacăra Moreni), Andrei Moise (Popești-Leordeni), Radu Simion (Flacăra Moreni), Răzvan Tache (Flacăra Moreni), Iustin Cristea (Flacăra Moreni), Ionatan Dogănoiu (Minaur Baia Mare), Eduard Coman (FC Pucioasa), Sebastian Băicoianu (FC Pucioasa) și Damian Băicoianu (FC Pucioasa).

Clubul dâmbovițean s-a despărțit de Daniel Florea, Cornel Dinu (retrași din activitate), Mario Contra (Oțelul Galați / gratis), Robert Enache, Ivan Pesic, Marius Martac, Stiven Plaza (contracte încheiate), Konstantinos Doumtsios (Petrolul / împrumut expirat) și Robert Necșulescu (FCSB / împrumut expirat).

Foto - AFC Chindia Oficial (FB)