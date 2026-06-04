Fost acționar și președinte executiv la Dinamo, Cristi Borcea anunță ferm că nu va mai reveni într-o poziție de conducere în fotbal. Omul de afaceri transmite însă că va fi prezent la meciurile "câinilor" în momentul în care noul stadion va fi gata.

Cristi Borcea: "Mă veți vedea la tribuna oficială când o să se facă stadionul lui Dinamo"

Borcea se arată dezamăgit de actuala conducere a lui Dinamo, de la care aștepta o reacție diferită după clasarea pe locul 4 și ratarea calificării în cupele europene în urma barajului pierdut cu FCSB.

"O să mă revedeți în fotbal când o să se facă stadionul. Dar văd că de două luni nu se mai face nimic. Mă veți vedea la tribuna oficială, dar implicat nu voi fi.

Mă întrebați tot timpul și tot timpul vă spun că nu. Niciodată! Am alte priorități acum. Am afacerile, am copiii, am familia. Nu mă văd. Să intru undeva unde să spun că am terminat pe locul 4 și că suntem în grafic?! Nu, locul 2 e un eșec!", a spus Cristi Borcea, într-un interviu pentru PRO TV.

Cristi Borcea: "De două luni nu mai e nimeni pe șantier. Ceva incredibil!"

În luna ianuarie a acestui an a început oficial demolarea stadionului Dinamo. Noua arenă ar urma să aibă aproximativ 25.000 de locuri și să fie gata în 2029.

Cristi Borcea a remarcat însă că lucrările la arena lui Dinamo au stagnat în ultima perioadă.

"De două luni nu mai e nimeni pe șantier. Ceva incredibil! Nu știu care este cauza, dar în primele două luni s-a muncit foarte intens. De două luni sunt mormane de gunoaie care nu sunt ridicate. Tribuna I nu este demolată. Totul este stagnat în momentul de față. Eu mi-aș dori să fie gata cât mai repede stadionul", a mai spus Borcea