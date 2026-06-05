Cornel Dinu a pus ”tunurile” pe șefii lui Dinamo după plecarea lui Kopic ”Lipsește total priceperea fotbalistică!”

Cornel Dinu a pus ”tunurile” pe șefii lui Dinamo după plecarea lui Kopic ”Lipsește total priceperea fotbalistică!” Superliga Cornel Dinu ii da dreptate lui Sorin Cartu si il ironizeaza pe Mihai Stoica: "El e un fel de behait de oaie" 
SPORT.RO
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După două sezoane și jumătate în care a stat pe banca lui Dinamo, Zeljko Kopic a decis să plece.

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Din articol

Antrenorul croat s-a despărțit de ”Câinii Roșii” și pare că va semna în zona arabă, cu Al Wahda.

Cornel Dinu, reacție dură după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

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Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
Zeljko Kopic / Foto: Sport Pictures
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Cornel Dinu, fostul mare antrenor, al lui Dinamo a criticat vehement conducerea clubului din ”Ștefan cel Mare” după plecarea lui Zeljko Kopic. Chiar dacă spune că Renovatio a reușit să o scoată pe Dinamo din groapă, Dinu crede că șefilor lui Dinamo le lipsește ”priceperea fotbalistică” ceea ce îi va împiedica pe ”Câini” să obțină performanțe sportive notabile. 

De altfel, Cornel Dinu a transmis că Zeljko Kopic este principalul responsabil pentru felul în care echipa s-a ridicat în ultimii doi ani și spune că plecarea tehnicianul croat reprezintă o lovitură grea primită de roș-albi.

Am mai spus ce se întâmplă la Dinamo. A încăput pe mâna unor venetici. Au un merit că au reuşit să salveze, prin Renovatio, căderea teribilă după era Negoiţă, dar din păcate nu duc lucrurile mai departe pentru că nu sunt oameni de fotbal.

Din păcate, n-au reuşit să facă şi o structură profesionistă asupra a ceea ce înseamnă competenţa la nivelul clubului, al echipei şi, înconjurându-se de oameni cu experienţă fotbalistică şi care să ştie ce înseamnă Dinamo.

Kopic a însemnat o infuzie de competenţă. Este principalul artizan al ridicării echipei. El a lăsat însă în interviuri senzaţia că o va părăsi pe Dinamo. Ceva a intervenit. În condiţiile lotului pe care l-a avut Kopic, a scos maximum până acum. Cred eu că, dacă ar fi avut un atacant care să conteze în meciul cu FCSB, deznodământul n-ar fi fost un eşec.

Croaţii sunt nişte oameni din spaţiul fotbalului de mare performanţă iugoslav şi au o tărie de caracter şi o motivaţie; atunci când îşi pun ceva în cap, reuşesc. Acest lucru a dus şi la ridicarea lui Dinamo.

Convingerea mea este că lipseşte total priceperea fotbalistică a celor din conducere care iau decizii împreună cu echipa tehnică. Mă refer la Andrei Nicolescu şi cei pe care i-a numit în jur şi care nu au un trecut fotbalistic. Au considerat că este feuda lor, distracţia lor şi s-au aşezat în fotoliile respective, crezând că totul merge de la sine”, a spus Cornel Dinu la Prima Sport.

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