S-a aflat când reîncep lucrările la noul stadion Dinamo. Anunțul așteptat de toți fanii „câinilor”

S-a aflat când reîncep lucrările la noul stadion Dinamo. Anunțul așteptat de toți fanii „câinilor” Fotbal intern
SPORT.RO
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Prezent la un eveniment public, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a clarificat situația arenei din Ștefan cel Mare și a anunțat când se va redeschide șantierul.

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Din articol

În ultimele luni, suporterii și-au pus numeroase semne de întrebare în legătură cu ritmul construcției noii arene, care a părut să încetinească semnificativ. Aflat la un eveniment desfășurat în acest weekend, Rareș Hopincă a oferit asigurări că proiectul merge mai departe și a explicat motivul pentru care șantierul a părut lipsit de activitate.

„Nu stagnează lucrările, ne aflăm în faza de proiectare, este o fază normală. S-a făcut o comunicare publică din partea CNI-ului. Din câte am văzut, undeva în august vor reîncepe lucrările, după acceptarea proiectului tehnic”, a spus edilul în vârstă de 41 de ani.

Primarul Hopincă a oferit și un orizont de timp ferm pentru inaugurare, explicând că autoritățile dispun de bugetul necesar pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului.

„Această perioadă nu influențează drastic graficul de finalizare a lucrărilor. Deci noi ne așteptăm să finalizăm în 2028. Fonduri există și la Primăria Sectorului 2 și la Ministerul Dezvoltării, de abia așteptăm să reluăm lucrările. Acesta este graficul de realizare a investiției. Până la urmă mai sunt vreo doi ani și mai bine până la finalizarea așteptată. Dar repet, ne așteptăm ca în 2028 stadionul Dinamo să fie gata”, a transmis Rareș Hopincă.

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Facilități de top în Ștefan cel Mare

Potrivit planurilor oficiale, viitorul complex sportiv va avea o capacitate de 26.217 locuri, iar investiția totală este estimată la aproximativ 117 milioane de euro. Proiectul nu se rezumă exclusiv la arena de fotbal, ci va integra un hotel destinat sportivilor, un muzeu și diverse spații comerciale. De asemenea, vor fi construite săli moderne de antrenament pentru secțiile de box, scrimă și lupte.

Totodată, baza sportivă va dispune de un heliport care va putea deservi Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Termenul oficial pentru finalizarea întregului complex rămâne anul 2028.

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