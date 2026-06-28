S-a aflat când reîncep lucrările la noul stadion Dinamo. Anunțul așteptat de toți fanii „câinilor”

În ultimele luni, suporterii și-au pus numeroase semne de întrebare în legătură cu ritmul construcției noii arene, care a părut să încetinească semnificativ. Aflat la un eveniment desfășurat în acest weekend, Rareș Hopincă a oferit asigurări că proiectul merge mai departe și a explicat motivul pentru care șantierul a părut lipsit de activitate.

„Nu stagnează lucrările, ne aflăm în faza de proiectare, este o fază normală. S-a făcut o comunicare publică din partea CNI-ului. Din câte am văzut, undeva în august vor reîncepe lucrările, după acceptarea proiectului tehnic”, a spus edilul în vârstă de 41 de ani.

Primarul Hopincă a oferit și un orizont de timp ferm pentru inaugurare, explicând că autoritățile dispun de bugetul necesar pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului.

„Această perioadă nu influențează drastic graficul de finalizare a lucrărilor. Deci noi ne așteptăm să finalizăm în 2028. Fonduri există și la Primăria Sectorului 2 și la Ministerul Dezvoltării, de abia așteptăm să reluăm lucrările. Acesta este graficul de realizare a investiției. Până la urmă mai sunt vreo doi ani și mai bine până la finalizarea așteptată. Dar repet, ne așteptăm ca în 2028 stadionul Dinamo să fie gata”, a transmis Rareș Hopincă.