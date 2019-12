Ar fi BOMBA inceputului de an in Romania! Gabi Torje ar putea sa se intoarca in Liga 1: "Am avut discutii cu doua echipe!" Dezvaluiri de ULITIMA ORA facute de fostul mijlocas al lui Dinamo

Gabi Torje ar putea reveni in Liga 1.

Ultima echipa la care a evoluat Gabi Torje (30 de ani) este actualul lider din Turcia, Sivasspor. Fostul mijlocasul al celor de la Dinamo este liber de contract dupa despartirea de turci si nu a mai jucat nicaieri din iulie 2019. Torje spune ca nu exclude varianta unui transfer in Liga 1 si chiar a fost in discutii cu doua cluburi din campionatul nostru. Mijlocasul a vorbit si despre situatia de la Dinamo si spune ca ar trebui sa se regleze tot ce tine de situatia financiara a clubului.



"Trebuie sa-mi gasesc echipa in ianuarie. Sunt liber de contract si vreau sa ma reapuc de fotbal. Nu m-a sunat aproape nimeni din Liga 1. Doar cu doua echipe am avut discutii, dar nu avansate. Nu refuz o oferta din Liga 1, dar trebuie discutat.

Urmaresc fotbalul romanesc. Dinamo trece printr-o perioada foarte grea. Mai sunt meciuri de jucat. Trebuie sa se regleze toate treburile financiare acolo. Atat timp cat nu e liniste din puncte de vedere financiar, jucatorii nu vor fi la un nivel foarte bun psihic. Acest lucru poate afecta foarte mult echipa", a declarat Gabi Torje pentru Gsp.