"Daca s-ar intampla asta, Dinamo devine o forta!" Cristi Borcea poate fi talismanul norocos al lui Dinamo, insa totul depinde de un singur lucru! Ce spune fostul finantator al "cainilor"

Cristi Borcea a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Fostul patron al celor de la Dinamo, Cristi Borcea, a vorbit despre situatia de la Dinamo. Acesta este de parere ca Dinamo intr-un an de zile se va desfiinta, situatia de club fiind mai rea si decat cea de la Rapid, in viziunea sa. Totodata, fostul finantator al celor de la Dinamo a spus ca un singur lucru ii trebuie lui Dinamo pentru a deveni o forta in Romania.

"Daca Dinamo va avea stadion, va fi cea mai puternica echipa din Romania. Stiu 6-7 oameni de afaceri care ar investi daca ar avea stadion", a declarat Cristi Borcea la Realitatea Sportiva.

Dinamo este foarte aproape sa rateze pentru al treilea an la rand accederea in play-off. Trupa antrenata de Dusan Uhrin se afla pe locul 9 in clasamentul Ligii 1, la 7 puncte distanta de Viitorul, formatie care se afla pe locul 6, ultimul care asigura accederea in play-off. Dupa reluarea campionatului, Dinamo va mai avea de disputat meciuri impotriva celor de la Astra, FC Voluntari, FCSB si Gaz Metan Medias.