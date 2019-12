Un jucator de la Dinamo a dat verdictul: "Cred ca Dan merita sansa de a pleca." Ce spune despre transferul lui Nistor

Dan Nistor este aproape sa se desparta de Dinamo.

Mijlocasul "cainilor" este dorit la FCSB de Gigi Becali. Dan Nistor (31 de ani) are 16 prezente in tricoul "cainilor" in acest sezon, in care a reusit sa marcheze de 4 ori si sa ofere 10 pase decisive. Fotbalistul este cheia de la mijlocul terenului in echipa lui Dinamo si o pierdere a lui ar cantari mult in economia jocului. Cu toate acestea, Sorescu crede ca Nistor merita un transfer, deoarece are o varsta inaintata si ar fi o ultima oportunitate pentru el:

"Cred ca este bine sa il intrebati pe el asta. E greu pentru ca la ora actuala Dan este cel mai bun jucator al nostru. Cred ca Dan merita sansa asta de a pleca, pentru ca are o varsta inaintata si nu stiu daca va putea prinde un contract afara. Pentru el ar fi bine sa plece dar pentru echipa nu.", a spus Sorescu pentru sport.ro.

Deian Sorescu (22 de ani) este extrema stanga la Dinamo si a reusit sa dea 5 goluri si 5 pase decisive in tricoul "cainilor" in acest sezon.