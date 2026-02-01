Spurs revin cu gândul la campionat după ce s-au calificat în primele opt echipe din Champions League, însă situația internă rămâne complicată.



Trupa lui Thomas Frank are o singură victorie în ultimele 14 meciuri de campionat și ocupă locul 14, la doar opt puncte peste zona retrogradării.



Tottenham - Manchester City, în direct pe VOYO de la 18:30



De partea cealaltă, Manchester City vine după o perioadă oscilantă, dar succesul cu Wolves a pus capăt unei serii negative.



Echipa lui Pep Guardiola este la patru puncte în spatele liderului Arsenal și nu-și permite pași greșiți, deși rezultatele din deplasare au fost inconstante în acest sezon.



În tur, Tottenham s-a impus cu 2-0, însă City a câștigat ultimele două meciuri directe de campionat jucate pe acest stadion.



Revine Radu Drăgușin?



Presa din Anglia anunță că fundașul român este din nou luat în calcul. Potrivit COYS News, Tottenham ar putea avea mai mulți indisponibili importanți, printre care Van de Ven și Danso, situație care îi poate deschide lui Drăgușin șansa de a primi minute. DETALII AICI

