Mai exact, latifundiarul din Pipera încearcă să-și vândă de ani buni una dintre proprietăți, pe o sumă importantă, dar fără succes. Este vorba despre fabrica de armament de la Drăgășani, pentru care Becali susține că a avut o ofertă de 13 milioane de euro.

Americanii au vrut să-i cumpere fabrica lui Becali, dar afacerea a fost blocată de autoritățile statului, astfel că acum patronul FCSB caută un alt cumpărător.

Gigi Becali vrea să vândă fabrica de armament de la Drăgășani

„Vreau să vând o fabrică de trei ani. Mi-a zis să merg la Guvern că se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu.

Cum să pui tu condiții unuia care vrea să cumpere de la mine? E între doi privați. Ești nebun? Tu poți să-l obligi pe ăla cât să investească în fiecare an? E afacere de 13 milioane de euro.

Este o fabrică fără nimic în ea. Sunt niște hale acolo. Ce fac ei cu ea, e treaba lor. Ei vor să facă armament. Dacă fac fabrică de armament, mă obligă legea să dau niște rapoarte.

E un contract între mine și un privat. Tu cum să pui condiții, dacă nu e a ta? Cum să pui condiții, nebunule?”, a spus Becali, potrivit economica.net.

Afacere peste 14 milioane de euro pentru Gigi Becali

Patronul celor de la FCSB a vândut un teren de aproximativ 30.000 de metri pătrați din Capitală, zona Pipera, iar cumpărătorul pregătește un amplu proiect rezidențial în nordul Capitalei.

Investitorul britanic Ghai Sant Ram, dezvoltatorul proiectelor Ivory Residence și Horizon City, a achiziționat terenul pentru aproximativ 14,3 milioane de euro. Pe suprafața cumpărată, aflată în apropierea Pipera Plaza, urmează să fie construite aproximativ 650 de apartamente.

„Am ajuns la un acord corect pentru ambele părţi datorită implicării şi experienţei lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulţi ani. Este cea mai mare tranzacţie pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiţia confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureştiului, cât şi încrederea mea în profesionalismul său”, a afirmat GigiBecali, conform news.ro.