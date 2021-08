Gigi Becali și Edi Iordănescu s-au împotmolit la clauza de reziliere! Cum vrea antrenorul să-și blindeze contractul

Edi Iordănescu încearcă să negocieze un contract "beton", pentru a fi sigur că Gigi Becali nu se bagă peste capul lui la echipa.

"Peste tot pe unde am fost am avut o clauză de reziliere fără de care eu nu am acceptat să lucrez. Consider că îmi oferă mie timp și liniște pentru a munci și în cazul în care clubul nu mai este mulțumit de activitatea mea, am un statut, am un nume pe care încerc să îl construiesc, nu numai intern, ci și internațional. E vorba de numele tău, de statutul tău, de reputația ta. Chiar și la Liga 3 am avut o clauză mare de reziliere unilaterală a contractului", declara Iordănescu, în august 2018, după ce fusese demis de la CFR Cluj, după doar trei meciuri. Tehnicianul avea o clauză de reziliere de 600.000 de euro, dar a acceptat plata a jumătate din sumă, 300.000 de euro, pentru a fi de acord cu ruperea contractului.

Clauza de reziliere dorită s-ar ridica la 500.000 de euro!

Patronul Gigi Becali a mărturisit și el că "m-am înțeles cu Edi Iordănescu. Nu e 100%, dar sunt șanse mari să fie el". Conform surselor Sport.ro, patronul ar fi acceptat cerința antrenorului ca nimeni să nu se bage peste el în alcătuirea echipei și în schimbările din timpul meciurilor, dar s-ar mai discuta doar acceptarea unei clauze de reziliere cu obligații pentru ambele părți. Tehnicianul ar cere plata unei sume de 500.000 de euro, pentru situația în care ar urma să fie concediat prematur, dar și dacă vrea să plece înainte de terminarea contractului, în timp ce latifundiarul ar fi de acord, deocamdată, cu o sumă mai mică, de aproximativ 200.000 de euro. Dacă cele două părți vor ajunge la un compromis și contractul va fi semnat, fiul lui Anghel Iordănescu ar urma să conducă echipa, începând cu meciul contra lui Sepsi, programat pe 23 august.

A mai fost aproape de FCSB, în iunie 2019

Edi Iordănescu și FCSB au mai negociat preluarea echipei, în iunie 2019, tratativele desfășurându-se la vila lui Gigi Becali din Pipera. Afaceristul l-a invitat și pe preotul antrenorului, pentru a lua referințe de la acesta despre caracterul său și pentru a reprezenta gajul pentru seriozitatea intențiilor sale. Duhovnicul a stat la masa tratativelor și a fost garanția lui Becali oferită în timpul negocierilor, din moment ce nu dorea semnarea unei clauze de reziliere. Însă, Edi Iordănescu a insistat pentru semnarea unei clauze de reziliere de 400.000 de euro, iar ezitarea latifundiarului a făcut ca el să îl contacteze, a doua zi, pe managerul sportiv Mihai Stoica și să anunțe că va declina oferta și va rămâne la Gaz Metan Mediaș.