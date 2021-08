EXCLUSIV | OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară doi jucători după meciul cu Rapid 

Din articol Alexandru Crețu și Iulian Cristea, pe lista neagră a lui Gigi Becali

FCSB a pierdut meciul cu Rapid, scor 0-1, duminică seara, în etapa a cincea a Ligii 1.

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat că Alexandru Crețu nu va mai face parte din lotul celor de la FCSB, după evoluția din meciul cu Rapid, scor 0-1, duminică seara, pe Național Arena, din runda etapei a cincea a Ligii 1.

Jucătorul transferat de la Maribor a evoluat fundaș central alături de Paulo Vinicius, iar la autogolul brazilianului Crețu n-a avut reacție și a dat pe lângă minge. Balonul a ricoșat ulterior din tibia sud-americanului în poarta lui Andrei Vlad, prins pe cotre-pied.

Alexandru Crețu și Iulian Cristea, pe lista neagră a lui Gigi Becali

După eroarea din minutul 38, Crețu a fost înlocuit la pauză de Iulian Cristea.

"S-a jucat numai la o poartă, nu ne-a bătut Rapid, ne-a bătut Crețu (n.r.: - Alexandru Crețu a jucat fundaș central alături de Paulo Vinicius)! Acum o să-i spun să-si caute echupă, nu poți să nu dai într-o minge! Du-te, tată! Lasă fotbalul, lăsă-ne, tată în pace!

O să vedeți că n-o să mai fie, mai are timp să se transfere. L-am luat liber, l-am dat și liber, îl las să plece liber. N-o să mai caut fundaș central", a tunat Gigi Becali, luni dimineața, la Pro X.

Și nu doar Crețu va pleca de la FCSB! Spre finalul intervenției, omul de afaceri a anunțat că va renunța și la un alt fundaș central, Iulian Cristea, cel care a intrat la pauza meciului cu Rapid în locul lui Alexandru Crețu.

Crețu a sosit în iunie la vicecampioana României liber de contract, după ce şi-a încheiat conturile cu Maribor. Creţu a fost unul dintre jucătorii doriţi insistent de patronul Gigi Becali. Fostul jucător de la Poli Iași primește un salariu de 15.000 de euro pe lună la FCSB și a luat 100.000 de euro la semnătură.

Dacă se va ține de cuvânt și nu va mai apela la cei doi stoperi, FCSB va rămâne pe acest post doar cu Paulo Vinicius și Andrei Miron. Și Ovidiu Popescu poate juca fundaș central.

