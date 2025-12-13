Până să încheie sezonul cu o victorie impresionantă în Turneul Campioanelor, Elena Rybakina s-a regăsit de mai multe ori în centrul atenției, în sezonul 2025 al circuitului WTA.

În februarie 2025, Rybakina se declara „dezamăgită” de rezultatul investigației efectuate de WTA, prin care antrenorul sportivei kazahe, Stefano Vukov, a fost suspendat din activitate.

De ce a fost suspendat din activitate antrenorul Elenei Rybakina, Stefano Vukov

În The Athletic s-a scris că printre concluziile raportului WTA se numără abuzuri psihice și fizice.

Antrenorul Vukov ar fi obligat-o pe Rybakina la o serie de antrenamente epuizante, în urma cărora jucătoarea s-a îmbolnăvit.

Rybakina ar fi fost jignită de antrenorul Stefano Vukov, care a catalogat-o „proastă” și i-a transmis că fără ajutorul său ea ar fi fost „în continuare, la cules de cartofi, în Rusia.”

Șef executiv al WTA, Portia Archer suspectează și o relație romantică între Elena Rybakina și Stefano Vukov, cei doi fiind cazați în aceeași cameră de hotel în Melbourne, pe durata ediției 2025 a Openului Australian.