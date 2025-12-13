GALERIE FOTO WTA conclude cu „abuz”, rusoaicele îl apără: „telenovela” anului în tenisul feminin continuă

WTA conclude cu &bdquo;abuz&rdquo;, rusoaicele &icirc;l apără: &bdquo;telenovela&rdquo; anului &icirc;n tenisul feminin continuă Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

„Știe cum să o calmeze,” a spus Vesnina despre Rybakina și Vukov. Relația dintre jucătoare și antrenor nu pare să se fi schimbat, în ciuda investigației WTA.

TAGS:
Elena RybakinaStefano VukovTenis WTATurneul Campioanelor
Din articol

Până să încheie sezonul cu o victorie impresionantă în Turneul Campioanelor, Elena Rybakina s-a regăsit de mai multe ori în centrul atenției, în sezonul 2025 al circuitului WTA.

În februarie 2025, Rybakina se declara „dezamăgită” de rezultatul investigației efectuate de WTA, prin care antrenorul sportivei kazahe, Stefano Vukov, a fost suspendat din activitate.

De ce a fost suspendat din activitate antrenorul Elenei Rybakina, Stefano Vukov

În The Athletic s-a scris că printre concluziile raportului WTA se numără abuzuri psihice și fizice.

Antrenorul Vukov ar fi obligat-o pe Rybakina la o serie de antrenamente epuizante, în urma cărora jucătoarea s-a îmbolnăvit.

Rybakina ar fi fost jignită de antrenorul Stefano Vukov, care a catalogat-o „proastă” și i-a transmis că fără ajutorul său ea ar fi fost „în continuare, la cules de cartofi, în Rusia.”

Șef executiv al WTA, Portia Archer suspectează și o relație romantică între Elena Rybakina și Stefano Vukov, cei doi fiind cazați în aceeași cameră de hotel în Melbourne, pe durata ediției 2025 a Openului Australian.

Elena Rybakina

  • Elena rybakina kazahstan 2025
×
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
Wimbledon 2024 | A condus-o cu 3-1 pe fosta campioană: cum s-a terminat meciul dintre Gabriela Ruse și Elena Rybakina
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fost număr 1 WTA în proba de dublu, Elena Vesnina îl susține pe Vukov

Dar Elena Rybakina a văzut nule argumentele WTA și chiar a refuzat să se pozeze cu trofeul, după câștigarea Turneului Campioanelor, consemnând un gest public prin care și-a transmis dezaprobarea față de conducerea WTA.

Rusoaica născută la Lvov, Elena Vesnina - fost număr 1 WTA, în proba de dublu - îl apără pe antrenorul Stefano Vukov. Vesnina a discreditat elementele de violență invocate de WTA și l-a lăudat pe antenor pentru modul precis în care o înțelege pe Elena Rybakina.

„Cred că Elena s-a calmat pentru că s-a reunit cu persoana care o cunoaște bine, care îi știe puterile și slăbiciunile, care înțelege cum să comunice cu ea.

Vukov știe cum să își folosească metodele pentru a o ghida, atunci când natura sa flegmatică o face să se retragă în sine însăși,” a declarat Elena Vesnina, într-un interviu acordat Championat.

Stefano Vukov a redevenit antrenorul Elenei Rybakina la sfârșitul lunii august, după mai bine de jumătate de sezon în care a fost în afara circuitului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Ungurii au reacționat după ce Csikszereda a pierdut meciul cu CFR Cluj: &rdquo;Surprinzător&rdquo;
Ungurii au reacționat după ce Csikszereda a pierdut meciul cu CFR Cluj: ”Surprinzător”
Transformarea majoră făcută de Sorana C&icirc;rstea, care i-a dat forțe noi &icirc;n 2025: cum și-a schimbat mentalitatea
Transformarea majoră făcută de Sorana Cîrstea, care i-a dat forțe noi în 2025: cum și-a schimbat mentalitatea
Ilie Dumitrescu a pus ochii pe noua perlă de la FCSB! Cuvinte mari după victoria cu Feyenoord: &bdquo;Efort extraordinar&rdquo;
Ilie Dumitrescu a pus ochii pe noua perlă de la FCSB! Cuvinte mari după victoria cu Feyenoord: „Efort extraordinar”
UEFA, &rdquo;troll&rdquo; pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a st&acirc;rnit un val de reacții &icirc;n mediul online
UEFA, ”troll” pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a stârnit un val de reacții în mediul online
Peter Bosz a luat decizia după eșecul din Champions League! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Dennis Man
Peter Bosz a luat decizia după eșecul din Champions League! Ce se întâmplă cu Dennis Man
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter

Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter

Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință Rom&acirc;nia: &bdquo;Vor curge sancțiunile UE!&ldquo;

Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“

Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: &rdquo;De la el a plecat revenirea&rdquo;

Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: ”De la el a plecat revenirea”

FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord

FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord

Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: &bdquo;Ăsta e adevărul!&ldquo;

Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: „Ăsta e adevărul!“



Recomandarile redactiei
Ungurii au reacționat după ce Csikszereda a pierdut meciul cu CFR Cluj: &rdquo;Surprinzător&rdquo;
Ungurii au reacționat după ce Csikszereda a pierdut meciul cu CFR Cluj: ”Surprinzător”
Ilie Dumitrescu a pus ochii pe noua perlă de la FCSB! Cuvinte mari după victoria cu Feyenoord: &bdquo;Efort extraordinar&rdquo;
Ilie Dumitrescu a pus ochii pe noua perlă de la FCSB! Cuvinte mari după victoria cu Feyenoord: „Efort extraordinar”
UEFA, &rdquo;troll&rdquo; pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a st&acirc;rnit un val de reacții &icirc;n mediul online
UEFA, ”troll” pe internet după FCSB - Feyenoord: postarea care a stârnit un val de reacții în mediul online
Peter Bosz a luat decizia după eșecul din Champions League! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Dennis Man
Peter Bosz a luat decizia după eșecul din Champions League! Ce se întâmplă cu Dennis Man
Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: &rdquo;Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile p&acirc;nă acum&rdquo;
Cum l-a descris Lautaro Martinez pe Cristi Chivu: ”Chiar dacă rezultatele nu au fost favorabile până acum”
Alte subiecte de interes
S-au stabilit toate sferturile la Wimbledon 2024. Care sunt finalele anticipate de calculele h&acirc;rtiei
S-au stabilit toate sferturile la Wimbledon 2024. Care sunt finalele anticipate de calculele hârtiei
A bătut-o pe Halep &icirc;n semifinalele Wimbledon 2022, iar acum lumea o urăște. Ce a făcut Rybakina la Roland Garros
A bătut-o pe Halep în semifinalele Wimbledon 2022, iar acum lumea o urăște. Ce a făcut Rybakina la Roland Garros
&bdquo;A spălat-o pe creier!&rdquo; Barbara Schett, concluzie abruptă despre cazul alarmant al Elenei Rybakina
„A spălat-o pe creier!” Barbara Schett, concluzie abruptă despre cazul alarmant al Elenei Rybakina
Circ &icirc;n echipa Elenei Rybakina (6 WTA): kazaha l-a readus pe antrenorul investigat de WTA. Reacția lui Ivanisevic
Circ în echipa Elenei Rybakina (6 WTA): kazaha l-a readus pe antrenorul investigat de WTA. Reacția lui Ivanisevic
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO

stirileprotv Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!