Anunt de ultima ora! Probleme pentru Norvegia inainte de meciul cu Romania! Un jucator din lotul nordicilor a fost testat cu noul coronavirus

Cu doua zile inaintea meciului din Nations League, nordicii au raportat un caz de coronavirus in randul jucatorilor. Ziarul norvegian VG a confirmat faptul ca un jucator a iesit pozitiv la testul pentru COVID-19, efectuat la hotelul din Oslo. Omar Elabdellaoui este jucatorul infectat, iar mai multe informatii vor fi oferite la conferinta de presa.

Elabdellaoui evolueaza pe postul de fundas dreapta si este legitimat la Galatasaray. In meciul din Norvegia pe care Romania l-a pierdut cu 0-4, a fost capitanul echipei si a evoluat 79 de minute.

As you may already know, Norway also having a positive test within their group now. Omar Elabdellaoui has tested positive for COVID-19.

A press conference with more information will be held by @nff_info this afternoon... pic.twitter.com/V6yl4bomjP