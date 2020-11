Mircea Lucescu poate rasufla usurat! Tudor Baluta si alti 7 jucatori de la Dinamo Kiev au invins coronavirusul!

Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme importante de lot din cauza Covid-19.

Din fericire, antrenorul a primit vesti bune dupa ultima testare la care au fost supusi fotbalistii. 8 dintre jucatori au scapat de coronavirus, printre acestia numarandu-se si Tudor Baluta.

Pe langa mijlocasul roman, si Denys Boyko, Heorhiy Buschan, Vitaly Mykolenko, Alexander Karavaev, Nikolai Shaparenko, Georgiy Tsitaishvili si Mikkel Duelund s-au vindecat si vor putea reveni la antrenamente.

Din lotul lui Mircea Lucescu au mai fost depistati pozitiv la cea mai recenta testare pentru Covid-19 doar Alexander Andriyevsky, Artem Shabanov, Ruslan Neshceret si Denys Popov.

Tehnicianul poate rasufla, insa, usurat acum pentru ca nu mai este nevoit sa improvizeze la meciurile urmatoare. Lucescu s-a plans dupa derby-ul cu Sahtior, pierdut cu 3-0, din cauza ca meciul nu a fost amanat, desi Dinamo Kiev avea 12 absenti.

"Astazi a castigat Covid-19, insa fairplay-ul a pierdut. Aceasta este parerea mea. Nu as juca niciodata un meci atat de important in astfel de conditii, chiar daca as fi fost in tabara opusa. Repet, nu as fi jucat acest meci. Rezultatele din campionat trebuie sa fie stabilite pe teren, nu de Covid-19", a spus antrenorul roman.

Pentru dinamovistii ucraineni urmeaza, dupa pauza cauzata de meciurile echipelor nationale, duelul cu Inhulets in campionat si returul cu Barcelona in Champions League.