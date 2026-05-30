Andrei Nicolescu nu s-a ferit după ce Dinamo a ratat cupele europene: „Am luat gol când n-am avut susținerea galeriei”

Roș-albaștrii au devenit astfel a patra echipă din Superliga care merge în cupele europene, grație golurilor marcate de Dawa (10') și Ofri Arad (107'). Marcatorul lui Dinamo a fost Karamoko (73').

"E corect ca FCSB să meargă în Europa de pe locul 8?" Cum a răspuns Zeljko Kopic, după finala pierdută de Dinamo

Andrei Nicolescu a analizat meciul cu FCSB și pune pe seama ghinionului golurile primite de Dinamo.

Președintele roș-albilor a scos în evidență faptul că echipa lui Zeljko Kopic a primit gol în momentul protestului făcut de galeria lui Dinamo.

„E dureros, dar mă rog, vreau să le mulţumesc tuturor pentru anul ăsta, jucători, staff, tot. Atât s-a putut în seara asta, e frustrant, dar asta e. Un final greu de sezon, l-am terminat cum l-am terminat, din păcate am luat gol din prelungiri, din păcate am luat gol în primele 10 minute când n-am avut susţinerea galeriei.

Nu e analiza doar a unui meci, e a unui întreg sezon. Ăştia am fost, îi felicit pe jucători pentru dăruire. Poate n-am ales soluţiile cele mai bune. Dacă nu învăţăm din astfel de momente înseamnă că suntem degeaba aici. Speranţa mea e că vom fi pentru prima şi ultima dată într-o astfel de situaţie. Poate la anul nu mai ajungem în această situaţie. V-am zis, sunt mulţi factori care au dus aici. Nu neapărat la rezultat, dar şi la cum am ajuns la meciul ăsta.

E un sezon corect, cum am spus şi înainte, în ciuda tuturor fricilor. Ne-am propus locurile 4-6 anul acesta, dar rămânem dezamăgiţi, puteam mai mult dacă gestionam nişte situaţii mai bine.

Pentru jucători va urma o vacanţă bine meritată, iar pentru noi vor urma nişte analize. Vom vedea cât de buni sau cât de slabi am fost în unele situaţii şi vedem, poate o să luăm decizii mai bune.

E greu să răspund din punct de vedere financiar, dar cu siguranţă Dinamo îşi doreşte să poată lua deciziile în privinţa jucătorilor mai repede, au fost momente în care am stagnat şi asta a dus la lipsa de soluţii.

Totuşi avem o politică care nu ne duce în exces, e o politică a acţionariatului şi a noastră. Vrem să fim într-o zonă coerentă. Chiar fără eforturi financiare mari, puteam face mai repede nişte alegeri, asta vrem să facem sezonul viitor. Ne propunem să aducem ceva mai buni decât ceea ce pierdem”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Peluza Cătălin Hîldan nu a fost prezentă în primele zece minute ale partidei, în semn de protest pentru noua siglă a echipei din Ștefan cel Mare.