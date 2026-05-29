FCSB a sărbătorit calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League după victoria cu 2-1 în fața lui Dinamo, iar Gigi Becali a profitat de moment pentru a anunța o veste importantă legată de viitorul lotului.

Patronul roș-albaștrilor a confirmat că Mihai Popescu și-a prelungit contractul cu clubul și va continua la FCSB până în vara anului 2028.

„Mihai Popescu a semnat și acum începem «Becalizarea» României”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Gigi Becali s-a ținut de promisiune: Mihai Popescu semnează!

Situația fundașului central s-a schimbat radical în ultimele luni. În octombrie, Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în timpul victoriei României cu Austria, scor 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale.

La acel moment, Becali anunța că nu intenționează să îi prelungească înțelegerea: „La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el?”

Numai că fundașul a revenit mult mai repede decât se estima. În luna martie a reintrat pe teren și a impresionat prin prestațiile sale, deși ratase o mare parte a sezonului.

Forma arătată după revenire l-a făcut pe finanțatorul FCSB să își schimbe complet poziția.

În aprilie, Becali mărturisea că s-a convins că Mihai Popescu merită să rămână la echipă.

„În astea două meciuri m-am convins. Lasă golul, că nu contează, dar am văzut un fundaș central care urcă cu mingea la picior cum urca Gică Popescu pe vremuri”, declara atunci patronul roș-albaștrilor.

FCSB, cap de serie în Conference League

Grație coeficientului UEFA de 25.500, FCSB va fi cap de serie în turul 2 preliminar al Conference League și va evita adversari mai puternici în următoarea fază.

Printre posibilii adversari se numără Motherwell, Dunajska Streda, NK Varazdin, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel-Aviv, Debrecen, Zimbru Chișinău, Shelbourne sau Valletta.