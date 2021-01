EXCLUSIV | "Vor fi cele mai scumpe transferuri din Romania!" Ce trebuie sa faca Man si Mihaila pentru a se impune in Serie A

Parma a investit in ultimele luni circa 20 de milioane de euro in fotbalistii romani.

Valentin Mihaila si Dennis Man au ajuns in Serie A, facand un pas important pentru fotbalul din Romania.

Agentul Silviu Bogdan a declarat ca astfel de transferuri vor conta foarte mult pentru echipa nationala, care ar putea sa castige la nivel de calitate in urma experientei pe care fotbalistii o vor acumula in campionatele puternice.

"Man e un transfer bun pentru Parma. Am mai zis ca Mihaila si Man vor fi cele mai scumpe transferuri din Romania. Parma e un club care investeste in tineri. Mihaila este primul jucator care a plecat acolo si a avut evolutii bune, fotbalul romanesc are nevoie de asa ceva pentru ca banii, mai ales in pandemie, vor fi din ce in ce mai putini.

E important sa mai plece jucatori in fotbalul mare pentru ca vor ajuta si echipa nationala. Nu putem sa avem o nationala puternica daca nu avem jucatori care sa evolueze in campionate puternice.

Mihaila trebuie sa se imbunatateasca fizic, iar in momentul in care va imbunatati acest aspect, va juca din ce in ce mai bine. Si Dennis Man are nevoie de acest lucru, el fiind oricum un jucator foarte tehnic si bun", a declarat agentul de jucatori, Silviu Bogdan, la Ora exacta in sport.