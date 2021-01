BREAKING NEWS | Reghecampf a spus TOT despre posibila revenire in Liga 1 la Craiova! "Am vorbit de foarte multe ori cu Mihai Rotaru" 

Presa din Romania a vorbit despre posibila revenire a lui Laurentiu Reghecampf in Liga 1.

Antrenorul, care s-a despartit recent de Al Wasl, a dezmintit informatiile potrivit carora ar fi urmat sa o preia pe Universitatea Craiova.

Reghecampf a recunoscut ca a vorbit cu patronul oltenilor, Mihai Rotaru, insa a declarat ca nu s-a pus problema revenirii sale in Romania ca antrenor. Mai mult decat atat, tehnicianul a spus ca nu ar prelua niciodata o echipa doar pentru a se razbuna pe altcineva, facand referire la conflictul care a izbucnit intre familia sa si Gigi Becali.

"Am avut mai multe discutii cu Mihai Rotaru, si la mine, in Abu Dhabi, si la el acasa... Am vorbit de foarte multe ori. Dar as vrea sa puneti stop la aceasta discutie. Nu ma intereseaza deocamdata sa ma intorc in Romania.

Clauzele si lucrurile care au fost date in presa cred ca au fost date de cineva care nu are nicio legatura cu mine sau cu Mihai Rotaru. Sunt lucruri care nu au nicio treaba cu fotbalul profesionist.

Eu nu am nicio concurenta cu Gigi Becali. Ce concurenta sa am? El este patronul echipei FCSB, eu sunt antrenor. Ce concurenta sa am? Va duceti prea departe, nu isi au rost discutiile astea. S-a speculat gresit.

Daca m-as duce la o echipa, nu m-as duce ca sa ma razbun pe cineva. M-as duce sa fac rezultate pentru mine, in primul rand, si pentru echipa respectiva. Dar nu ca sa am o concurenta cu altcineva", a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Telekom Sport.

Reghecampf le-a pregatit, de-a lungul carierei, printre altele, pe AS Vointa Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal si Litex Loveci.