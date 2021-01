BREAKING NEWS! Dinamo incearca sa dea o SUPER LOVITURA pe piata transferurilor! Alb-rosii vor sa aduca un fotbalist de la PSG

Dinamo a pierdut aproape o echipa intreaga in ultima perioada.

Desi trece printr-o perioada extrem de dificila din punct de vedere financiar, echipa din Stefan cel Mare incearca sa intareasca unele posturi deficitare pentru a doua parte a sezonului.

Un post cu probleme pentru dinamovisti este cel de portar. Dupa plecarile spaniolilor Rene Hinojo si Tomas Mejias Osorio, 'cainii' ii au la dispozitie pe Mihai Esanu si pe pustiul de doar 17 ani Aleksander Mitrovic.

In acest context, oficialii clubului fac eforturi in aceasta perioada pentru aducerea unui nou goalkeeper, fapt confirmat si de noul manager sportiv al clubului Marius Nicolae.

Site-ul polonez Sport.pl anunta ca pe lista lui Dinamo se afla si portarul in varsta de 21 de ani Marcin Bulka. El este fotbalistul lui Paris Saint-Germain si este in prezent imprumutat de campioana Frantei in Segunda Division la Cartagena.

Potrivit sursei citate, Dinamo ar incerca de asemenea sa il aduca pe polonez sub forma de imprumut de la PSG, cu care fotbalistul mai are contract pana in 2025.

Marcin Bulka a fost crescut la academia lui Chelsea, iar in 2019 s-a transferat la Paris Saint-Germain, pentru care a jucat si doua meciuri in Ligue 1.

In acest sezon a jucat pentru Cartagena in 3 meciuri de Segunda Division si a primit 5 goluri, reusind sa si pastreze poarta intacta intr-o partida.

In prezent, Bulka este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 900.000 de euro.