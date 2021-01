Carantina a meritat! "N-am mai jucat in fata unui public de mai bine de un an!" | Cum au reactionat Naomi Osaka si Serena Williams cand au vazut miile de spectatori din tribune

Serena Williams si Naomi Osaka au jucat cu mii de spectatori in tribune pentru prima oara dupa aproape un an.

Serena Williams si Naomi Osaka s-au bucurat din plin de privilegiul de a juca un meci de tenis in fata unui public larg dupa o absenta a spectatorilor din tribune care a durat aproape un an. Aproximativ 4000 de persoane au asistat la meciurile din sesiunea de zi a competitiei A Day at The Drive, desfasurata in Arena Memorial Drive a Clubului de Tenis din Adelaide.

Datorita efectuarii celor 14 zile de carantina, jucatorii se vor putea acum inscrie in regimul australian cotidian, care nu presupune obligativitatea purtarii mastii de protectie.

Numerele 11 si 3 WTA au jucat un meci pasionant in cadrul turneului neoficial de o zi, A Day at The Drive, care va fi incheiat o data cu desfasurarea meciului dintre Simona Halep si Ashleigh Barty. Serena s-a impus, scor 6-2, 2-6, 10-7, dupa un super tiebreak care a durat 12 minute. Durata totala a meciului a fost de 57 de minute.

"Multumim tuturor ca ne-ati primit. Nu am mai jucat in fata unui public de peste un an, deci lucrul asta e minunat. Suntem fericite ca putem fi aici si ca ati avut incredere in vizita noastra," a spus Serena Williams la interviul oferit pe teren dupa meci.

"Simt ca n-am mai vazut oameni... niciodata. Va multumim ca ati venit! Sa jucam in fata voastra e uimitor, a fost foarte distractiv sa jucam aici," a spus Naomi Osaka.

Semnele incurajatoare par sa fi venit repede, in conditiile in care vara australiana de tenis abia incepe si programeaza 7 competitii, printre care Cupa ATP si Australian Open.

