A făcut eventul cu Universitatea Craiova și e cu gândul la transfer: ”O șansă excelentă de a te face remarcat!”

Între timp, unii dintre jucătorii Universității Craiova sunt plecați la echipele naționale. Acesta este și cazul costaricanului Carlos Mora. Costa Rica nu a reușit să se califice la Cupa Mondială, însă, în luna mai, costaricanii au disputat un meci amical împotriva Columbiei, scor 1-3, și vor înfrunta Anglia pe 10 iunie.

Carlos Mora a fost titular în flancul drept al reprezentativei din Costa Rica și, cel mai probabil, va fi utilizat și împotriva Angliei, meci pe care fotbalistul Universității Craiova îl vede ca pe o oportunitate excelentă de a se face remarcat pe plan internațional în vederea unui transfer.

”Este un meci foarte important, deoarece vom înfrunta una dintre cele mai puternice echipe naționale din lume. Astfel de partide sunt urmărite de toată lumea și reprezintă o oportunitate excelentă de a te face remarcat.

Este normal să existe astfel de gânduri (n.r. posibilitatea ca naționala din Costa Rica să piardă la scor în fața Angliei) atunci când întâlnești naționale de un asemenea nivel, însă noi nu ne vom gândi niciodată că vom fi învinși la scor. Vom munci pentru a câștiga meciul, indiferent cine se află în fața noastră”, a spus Mora, conform Teletica.

Deși are doar 25 de ani, Mora spune că încearcă să fie un exemplu pentru jucătorii mai tineri și să le ofere din experiența sa acumulată în fotbalul european. În plus, Mora a dezvăluit în ce poziție dă cel mai bun randament.

”Întotdeauna încerc să îi sfătuiesc pe jucătorii mai tineri. Deși și eu sunt încă tânăr, am trăit experiențe care m-au învățat multe și consider că este important să transmit mai departe aceste sfaturi.

Postul meu natural a fost mereu cel de extremă, acolo unde mă simt cel mai bine. Totuși, faptul că am jucat și ca fundaș lateral sau ca mijlocaș de bandă mi-a oferit instrumente importante, iar eu consider că este un avantaj să pot evolua pe ambele poziții”, a adăugat Mora.