Spania a câştigat al doilea său titlu mondial din istorie! A învins Argentina cu scorul de 1-0, după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (minutul 106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.

Messi, la ultima Cupă Mondială?! Argentina a pierdut finala cu Spania

Reflectoarele au fost și pe Leo Messi după finala Cupei Mondiale 2026, iar despre el se vorbește că ar putea să se retragă de la națională în urma acestui turneu final sau ar putea să mai amâne pentru moment, dar care va veni până la următoarea ediție de Cupă Mondială.

Lionel Messi a izbucnit în lacrimi chiar pe teren, unde a fost consolat de Lamine Yamal, ”urmașul” său de la Barcelona. Mulți au speculat că a fost ultima șansă pentru legenda Argentinei pentru a putea cuceri încă un turneu final mondial, dar lucrurile sunt acum cu semnul întrebării.

Messi, în lacrimi după Spania - Argentina

Nici măcar selecționerul Lionel Scaloni nu știe ce se va întâmpla cu Messi, dacă va mai spune ”da” unor viitoare meciuri în tricoul naționalei Argentinei.

”Sper că toată lumea se simte mândră de el, de ceea ce a realizat, pentru că este cel mai bun jucător de fotbal care a pus vreodată piciorul pe un teren”, a declarat antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, când a venit vorba de Messi.