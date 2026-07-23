„Copil prost”. Ilie Năstase a refuzat banii americanilor și trăiește în România cu un mic regret, la împlinirea vârstei de 80 de ani

„Îmi tot dădeau târcoale americanii să joc pentru ei, cu bani mulți, în 1969, când am jucat la Cleveland. Copil fiind, 23 de ani, acum regret puțin că am refuzat. Pentru că erau niște milioane de dolari. Copil prost cum eram, le-am zis că singura țară cu care eu pot să mă identific cu România. Și uite ce pățesc prin România,” s-a destăinuit Ilie Năstase, într-un interviu acordat Fanatik .

Decenii mai târziu, Ilie Năstase dezvăluie că are motive să își regrete alegerea, transmițând că este jignit în diverse moduri, chiar dacă din spatele ecranelor.

Primul număr unu ATP ar fi putut reprezenta America în competițiile internaționale, dar a declinar această propunere, afirmând că se poate identifica doar cu România.

Ilie Năstase trăiește în România, la 80 de ani, având o pensie de 300 de euro, o realitate care îl face să regrete parțial decizia de a refuza ofertele generoase lansate de americani, spre sfârșitul anilor '60.

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Jignit, dar numai pe Facebook: „În față nu ar avea curajul să spună. Sunt lași.”

Explicând exact ce îl dezamăgește în România, unde nu toată lumea îl vede ca pe o legendă a sportului, Ilie Năstase a răspuns: „Sunt legendă pentru unii. Unii mă jignesc, mă fac țigan, mă fac golan, general de carton. Dacă mă cunoști, mă poți face. Știi ce am făcut, ce am greșit. Dar dacă nu mă cunoști, cum îți permiți așa ceva? I-am zis unuia care m-a făcut țigan: 'Mă, eu știu că țiganii sunt buni la muzică.',” a spus Ilie Năstase, care a clarificat că nu a fost criticat în față, ci pe rețelele sociale.

„M-au criticat pe Facebook. Că în față nu ar avea curajul să spună. Sunt și lași. Dacă ai ceva să-mi spui, sună-mă și vorbesc. Mă întrebi dacă sunt țigan, dacă sunt general de carton. Ce alte probleme au ei. Dar nu m-a întrebat niciunul cum am ajuns să fiu numărul 1,” a mai spus Ilie Năstase, în interviul acordat sursei precizate.

Ilie Năstase o sfătuiește pe Sorana Cîrstea să nu se retragă, atât timp cât performează la nivel înalt

În timpul turneului de la Roland Garros, în care Sorana Cîrstea a atins faza sferturilor de finală, Ilie Năstase a vorbit, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, despre decizia româncei de a se retrage din tenis, la sfârșitul sezonului 2026.

„Pe ea trebuie să o întrebați: de ce vrea să se retragă? Eu am înțeles că se retrage. E decizia ei, nu pot eu să... sunt voci, și în străinătate, care spun că te retragi când ești în forma cea mai bună. Nu e adevărat!

Și Federer s-a retras la 40 de ani, și Connors. Te retragi când nu mai poți să câștigi. Dar, când câștigi, stai acolo, frate, cât mai poți!”, a completat Ilie Năstase, transmițându-și sfatul către Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat exclusiv PRO TV și Sport.ro.

Ilie Năstase a câștigat US Open în 1972, succes confirmat la Roland Garros, opt luni mai târziu, în 1973.