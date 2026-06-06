FOTO Talentatul portar transferat de campioana Universitatea Craiova a fost antrenat de Florin Tene

Talentatul portar transferat de campioana Universitatea Craiova a fost antrenat de Florin Tene Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova, forcing pe piața transferurilor.

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Florin Tene, antrenor de portari la FC Voluntari, e cunoscut în România drept unul dintre cei mai valoroși specialiști în domeniu. Component al României la Campionatul European din 1996, bucureșteanul crescut de Dinamo s-a apucat imediat după retragerea din activitate de antrenorat, iar prin mâinile sale au trecut fotbaliști de top precum Costel Pantilimon, Ciprian Tătărușanu, Silviu Lung Jr sau Florin Niță.

Alexandru Maxim, sezon bun la FC Voluntari. A fost pregătit de Florin Tene

Alexandru Maxim, noul portar al Craiovei, a fost pregătit de Florin Tene

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În ultimul an, FC Voluntari, echipă care tocmai a promovat în Superliga cu Florin Pârvu pe bancă, a impresionat și datorită evoluțiilor goalkeeper-ului în vârstă de 19 ani, Alexandru Maxim (2,04 m). Portarul cu talie impresionantă a avut prestații sigure și a progresat enorm în ultimul timp. Aparținea de FCSB, iar evoluțiile concludente l-au făcut interesant pentru mai multe echipe de top din primul eșalon valoric. Cel mai repede s-a mișcat Universitatea Craiova, campioana României, care zilele trecute a anunțat transferul portarului care aparținea de formația lui Gigi Becali.

Specialiștii susțin că Mihai Rotaru, patronul Universității, a dat o adevărată lovitură, mai ales că Maxim și-a cizelat calitățiile în ultimul sezon, mai ales datorită colaborării cu Florin Tene.

  • Alexandru Maxim a apărat în 24 de partide la FC Voluntari în sezonul recent încheiat, unul în care ilfovenii au obținut promovarea în Superliga.

Ajuns la final de contract cu FCSB, Alexandru Maxim a fost adus gratis de echipa din orașul său natal, Universitatea Craiova.

Craiova: "Bine ai venit acasă, Alex!"

"OFICIAL | Bun venit la Știința, Alexandru Maxim! Un oltean s-a întors acasă! La doar 19 ani și cu o înălțime impresionantă de 2,04 m, unul dintre cei mai talentați tineri portari români a semnat astăzi cu Universitatea Craiova. 

Noul goalkeeper al Științei a evoluat în sezonul recent încheiat în 24 de partide pentru FC Voluntari, în Liga a II-a, contribuind la promovarea formației ilfovene în Superligă.

Bine ai venit acasă, Alex!", a anunțat Universitatea Craiova. Oltenii au anunțat sâmbătă, 6 iunie, că Silviu Lung Jr va pleca de la echipă, iar Sport.ro a scris că starul echipei, atacantul de clasă Assad Al Hamlawi, poate părăsi și el gruparea de pe Ion Oblemenco.

Impactul lui Florin Tene asupra carierei tinerilor portari

Florin Tene, fost jucător la Dinamo, Rapid și Steaua, este un adevărat șlefuitor de portari, multi dintre elevii sai ajungând la nivel profesionist. La FC Voluntari a avut portari foarte tineri portari: Edi Chioveanu (21 de ani), Alexandru Maxim (19 ani), Hodor Cristian (18 ani) și Vasile Antonio (17 ani). Prin mâna lui Tene au trecut portari de mare valoare ai României, printre care Tătărușanu, Pantilimon, Silviu Lung, Stăncioiu, Bălgrădean sau Niță.

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