Portarul Ștefan Târnovanu, în vârstă de 25 de ani, nu pare că mai are șanse să apere la FCSB, cel puțin în acest sezon.

Conducerea a transmis încă de acum că planul clubului pentru sezonul următor este de a miza pe un portar eligibil pentru regula sub 21 de ani.

Reamintind, Ștefan Târnovanu a apărat ultima dată pentru FCSB la începutul acestui an, pe 29 ianuarie, contra turcilor de la Fenerbahce (scor 1-1), în Europa League. Apoi, eliminată din cupele europene, campioana a decis să schimbe strategia și să mizeze la meciurile din Superliga pe un portar U21, Matei Popa, în vârstă de 18 ani.

Ștefan Târnovanu, nemulțumit că a ajuns rezervă la FCSB

Târnovanu nu a mai prins minut de atunci și s-a discutat intens despre o posibilă plecare a goalkeeper-ului de la FCSB. Totuși, Mirel Rădoi anunța că situația urmează să se schimbe pentru Ștefan Târnovanu. FCSB va miza și pe alți jucători U21 în acest final de campionat, astfel că vor mai apărea modificări în poartă pe parcursul acestui final de sezon, după cum spunea tehnicianul.

Târnovanu este unul dintre cei mai vechi jucători de la FCSB. A fost transferat în ianuarie 2020, iar din primăvara lui 2022 a devenit principala variantă dintre buturi.

A strâns în total 201 meciuri la FCSB și a cucerit 4 trofee: două titluri de campion și două Supercupe ale României. În vară, e posibil să plece de la campioana țării, după cum și el intenționează, să își găsească un alt angajament, la o echipă la care să joace.

Costel Câmpeanu crede că Ștefan Târnovanu va semna cu altă echipă din Superliga: ”Cine să îl ia din afară dacă nu a mai jucat”

Costel Câmpeanu, fost portar în Divizia A, cu aproape 500 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc, cu experiențe la Gloria Bistrița, Dinamo sau FCM Bacău, a vorbit cu Sport.ro despre situația lui Ștefan Târnovanu.

A afirmat că îl vede plecând de la FCSB în aceste condiții, dar că nu crede că poate face trecerea în afara țării. Consideră că varianta cea mai bună pentru Târnovanu ar fi să semneze cu altă formație din Superliga României.

”Pe Târnovanu, săracul, nu mai vrea Becali să îl bage! Acum a intrat băiatul lui Popa... cred că s-a supărat pe Târnovanu și nu mai vrea să îl bage. Eu, dacă aș fi în locul lui Târnovanu, m-aș duce să vorbesc frumos: ‘Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut! Lasă-mă, bre, să merg undeva’.

Nu are de ce să aștepte, dacă stă așa... . Nu are decât să meargă la o echipă din Liga 1. Ca să îl dai în afara țării, undeva... dacă tu nu aperi, unde să mergi afară?

(N.r. – Nu se găsește o echipă din afară?) Unde să se ducă? În Azerbaijan, în Kazahstan... la arabi, doar dacă îl cunoaște un antrenor român, să meargă la o formație care e antrenată de vreun român. E important pentru Târnovanu să plece! Adevărul e că, sincer, nici Becali nu s-a luat degeaba de el, a gafat! Cei de la FCSB s-au gândit că a primit destul de multe șanse Târnovanu, iar de aceea s-a mers pe varianta Popa, eu așa cred.

Așa cred că se întâmplă acolo, pentru că Gigi Becali e și omul banului, se gândește la profit”, a spus Costel Câmpeanu pentru Sport.ro.