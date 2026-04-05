Atacantul Louis Munteanu a adunat doar 61 de minute pentru DC United, iar acum e accidentat.

Evoluția lui Louis Munteanu în MLS

Louis Munteanu a părăsit CFR Cluj în iarnă, semnând cu formația americană DC United, din MLS. Mutarea s-a concretizat abia după luni întregi de tensiuni interne. Vara trecută, Louis Munteanu a avut ocazia de a pleca, însă conducerea ardelenilor s-a opus, generând nemulțumirea profundă a fotbalistului.

În prezent, Louis Munteanu încearcă să se impună în fotbalul nord-american. Atacantul evaluat la 4,5 milioane de euro de portalul Transfermarkt a bifat deja trei partide în tricoul celor de la DC United în actualul sezon de MLS, însă până în acest moment nu a reușit să contribuie la vreo reușită a noii sale echipe.

Louis Munteanu nu s-a integrat, momentan, în MLS, la DC United

În viziunea americanilor, mutarea lui Munteanu este riscantă prin prisma sumei investite, dar românul are avantajul vârstei, potențial mare de a crește valoric în perioada următoare. Aventura americană a început oficial pentru Louis Munteanu la început de an. Transferul, anunțat oficial la începutul lunii ianuarie, a adus în conturile clubului din Gruia suma impresionantă de 7 milioane de dolari. Munteanu părăsea Superliga din postura de golgheter al sezonului trecut, când a scuturat plasele de 23 de ori, având un bilanț total în tricoul alb-vișiniu de 28 de goluri și 9 pase decisive în 63 de meciuri.

Până acum, el nu s-a impus în SUA, ba chiar a absentat în ultimele confruntări din cauza unei accidentări. Costel Câmpeanu, fost fotbalist în Divizia A, cu experiențe la Gloria Bistrița sau Dinamo București, a analizat pentru Sport.ro situația lui Munteanu. A afirmat că atacantul care a plecat de la CFR Cluj nu pare că se va integra acolo, chiar dacă a ajuns recent, iar argumentul oferit a fost acela al faptului că a fost prea mult promovat de clubul din Gruia și de presă.

Costel Câmpeanu, sincer despre Louis Munteanu: ”Tinerii sunt cam umflați de cluburi și nu sunt atât de buni”

Cuvintele mari folosite pentru descrierea lui Munteanu au fost exagerate, crede Costel Câmpeanu, chiar și atacantul ajungând să creadă că este la un nivel mai mare decât este cu adevărat. ”A fost atât de frecat cu plecarea vara trecută, că pleacă, că îl dă CFR Cluj, că pleacă pe 12 milioane... . Acum, a ajuns în SUA și nu știu ce face pe acolo, dacă joacă sau dacă nu joacă. La națională nu a mai ajuns.

(N.r. – A prins 61 de minute în trei meciuri, iar de două partide e accidentat) Vezi?! Și el tot un tinerel... să fim sinceri, tinerii sunt și cam umflați de cluburi și nu sunt atât de buni pe cât sunt umflați. Dar, pentru ca echipele să vândă pe cât mai mulți bani, să ia multe milioane, încearcă să îi umfle cât mai mult. Mai e și presa, care îi face mai mari decât ar trebui, iar atunci copiii nu înțeleg că valoarea nu e la fel de mare pe cât se spune. Nu sunt atât de mari pe cât se spune”, a punctat Costel Câmpeanu pentru Sport.ro.

VIDEO Prezentarea lui Louis Munteanu la DC United