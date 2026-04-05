Starea lui Mircea Lucescu s-ar fi înrăutățit, după infarctul miocardic acut suferit în urmă cu două zile (3 aprilie).

Fostul selecționer al naționalei României leșinase în timpul unei ședințe de pregătire de dinaintea meciului amical cu Slovacia și a fost luat de ambulanță, de la baza din Mogoșoaia, și dus la Spitalul Universitar din București.

Marius Șumudică, prezent la spital pentru Mircea Lucescu: „Nu mai pot sta acasă”

Tehnicianul român a vrut să fie alături de Mircea Lucescu, fostul său antrenor și, totodată, mentorul său, în cel mai greu moment al vieții sale.

Marius Șumudică este prezent la Spitalul Universitar, unde este internat Mircea Lucescu, și a oferit o reacție de acolo.

„Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viaţa”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.ro.

Comunicat SUUB, duminică dimineață

”Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenției publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție.

Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, se arată în comunicatul pus la dispoziție presei.