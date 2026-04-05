Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în weekendul după confruntarea cu Turcia de la Istanbul, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, pierdută cu 1-0 pe ”Beșiktaș Park”.

Din cauza problemelor medicale, ”Il Luce” nu a putut să stea pe bancă la meciul amical cu Slovacia, unde prezent a fost secundul său, Jerry Gane.

Vineri, când trebuia externat, a suferit în dimineața zilei un infarct miocardic acut, iar la prânz, pe al doilea

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

Sâmbătă noapte, starea lui Mircea Lucescu s-a agravat, iar fostul selecționer se află acum în comă indusă la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Familia a fost chemată de urgență la spital, iar la Universitar și-a făcut apariția și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.

”Oricine ar fi fost... Te doare că un om pățește așa ceva. Mai ales când ai avut relații cu el. De prietenie. Îți dai seama, mi-a fost și adversar și prieten în același timp. Nu pot să fiu nici optimist și nici pesimist, că nu sunt doctor.

(n.r. I-ați spus ceva?) Nu i-am spus nimic. Doar l-am atins și atât.

Nu am vorbit cu Răzvan. Când am aflat de starea asta de la familie și de la toți cei care au fost aici am venit imediat”, a spus Stoichiță.