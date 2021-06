A venit plicul! :)) Scene senzationale dupa promovarea Mioveniului: "E gros teancul, nici n-am apucat sa-l numar, e in plic. Uite cam atata e!"

Blanaru, Rusu si antrenorul Pelici au promovat cu Mioveniul la 3 ani dupa ce au intrat in Liga 1 cu Sibiul.

Stefan Blanaru a fost dezlantuit la interviuri, dupa victoria cu Hermanntadt. Asteapta sa ajunga in vestiar pentru a numara banii din plicul promis jucatorilor. "Avem un trio de promovare, sper sa ramanem in Liga 1 macar anul asta. Cand am venit aici, eram pe 14-15. Nu ca am venit eu, nu asta vreau sa zic, dar am avut rezultate bune. Am primit si noi o prima. Ne-a aratat un plic in vestiar, era destul de gros. Cam atat era! (arata cu degetele) Vedem acum ce e inauntru. Grosul vine la reunire. Ne bucuram foarte tare ca am promovat alaturi de antrenorul nostru, Alex Pelici".

Aceeasi linie a fost mentinuta si de prietenul lui Blanaru, Bogdan Rusu: "Am rupt blestemul, ma bucur ca am reusit sa promovez din nou cu acelasi antrenor. E trio care aduce promovare peste tot. Cine ne ia, promoveaza cu siguranta. Sper sa ne bucuram de victoria asta. A fost una grea, muncita".

Pelici e trist ca si-a invins fosta echipa: "Nu e usor pentru mine, am batut echipa care era in sufletul meu. Sper ca Sibiul sa isi revina si sa continue. Le doresc mult succes. Imi felicit baietii minunati, e o seara frumoasa pentru noi".