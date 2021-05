BREAKING NEWS | Rapid a promovat in Liga 1 inainte sa joace! Egalul Mioveniului cu Timisoara o duce in Liga 1 dupa 6 ani!

Rapid a promovat in Liga 1.

ASU Poli Timisoara a incheiat la egalitate meciul cu CS Mioveni, scor 2-2, disputat in etapa a noua a playoff-ului Ligii 2 si a trimis-o pe Rapid in prima liga.

Giulestenii vor juca si ei astazi, de la ora 21.00, impotriva lui FC U Craiova 1948, insa meciul va mai conta doar pentru stabilirea ierarhiei finale, deoarece ambele formatii au obtinut deja calificarea in Liga 1.

Clasament playoff Liga 2

1. FC U Craiova 1948 8m 50p.

2. Rapid 8m 49p.

3. CS Mioveni 9m 45p.

4. Dunarea Calarasi 9m 43p.

5. Csiksereda 9m 41p.

6. ASU Poli 9m 40p.

Dupa sase ani de pauza, Rapid revine in Liga 1. 2014/2015 a fost ultimul sezon in care echipa din Giulesti evolua in Liga 1. "Alb-visiniii" terminau atunci pe locul 16, cu doar 33 de puncte.

In ciuda instabilitatii de pe banca tehnica, Rapid a reusit odata cu preluarea echipei de catre Mihai Iosif sa lege o serie de cinci victorii consecutive si sa ramana in cursa pentru Liga 1 pana la final. Gruparea din Giulesti a mai fost pregatita in acest sezon de Adrian Iencsi si Nicolae Grigore.