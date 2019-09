5 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1

Doua meciuri importante din Liga 2 si duelurile echipelor din Craiova, printre partidele de interes.

1. FC ARGES - TURRIS TURNU MAGURELE

Liga 2 / sambata, 28 septembrie, 12.00 / Stadion “Municipal - Nicolae Dobrin”, Pitesti

FC Arges ocupa locul 7 in Liga 2 (13p), in timp ce Turris este lider (22p), dupa 8 etape jucate. Echipa teleormaneana este surpriza placuta a acestui inceput de sezon, contabilizand pana acum 7 victorii, 1 egal si un golaveraj net pozitiv (+16, 18-2). Cu un lot din care fac parte jucatori cu mare experienta (Bud, Negrut, Voicu, Pana, Savin, Calintaru, Buleica, Ispas, Pirvulescu), echipa lui Erik Lincar se anunta ca principala favorita la promovare in Liga 1, dar va avea o deplasare dificila la Pitesti, o alta echipa cu pretentii in acest sezon, aflata in goana disperata dupa puncte.

2. SCM GLORIA BUZAU - CONCORDIA CHIAJNA

Liga 2 / sambata, 28 septembrie, 11.00 / Stadion “Gloria”, Buzau

Cu investitii masive in transferuri de jucatori si in cosmetizarea stadionului din Crang, echipa lui Ilie Stan nici nu concepe sa nu promoveze la finalul acestui sezon. Gloria se afla pe locul al 3-lea in clasamentul diviziei secunde (16p), la egalitate cu UTA, CS Mioveni si Rapid. Chiajna a plecat mai greu in noul sezon, fiind pe pozitia a 9-a, dar trupa lui Laurentiu Dinita este neinvinsa in ultimele patru meciuri de campionat si pare intr-o revenire de forma.

3. CS TUNARI - UNIREA SLOBOZIA

Liga 3, Seria 2 / sambata, 28 septembrie, 17.00 / Stadion “Comunal”, Tunari

Ramasa fara concurenta altor echipe cu nume in seria sa, Unirea Slobozia este marea favorita la promovarea in Liga 2 la finalul acestui sezon. Ialomitenii sunt lideri in clasament, cu 13 puncte acumulate, dupa 5 etape jucate, in timp ce echipa din Tunari ocupa pozitia a 3-a (12p). Meciul poate fi extrem de important, in conditiile in care cele doua echipe, impreuna cu CS Afumati, echipa antrenata de Vasile Neagu (cel mai longeviv antrenor din fotbalul romanesc, in functie de 9 ani), sunt angrenate in lupta pentru promovare.

4. ASTRA II - CS “U” CRAIOVA II

Liga 3, Seria 3 / vineri, 27 septembrie, 17.00 / Stadion “Conpet”, Strejnic

CS “U” Craiova II ocupa pozitia a 7-a in clasament, iar Astra II este pe locul al 12-lea. Nu este un meci de clasament, intre doua grupari cu pretentii la promovare, dar la cele doua formatii secunde ale cluburilor de Liga 1 evolueaza multi juniori talentati, care vor face pasul curand catre echipele de seniori. In ultimii ani, “astralii” i-au promovat de la echipa secunda pe Valentin Gheorghe, Romario Moise, Madalin Raileanu, Raul Gavirlita sau Radu Chiriac, in timp ce craiovenii au fost mai prolifici, pe la echipa secunda trecand Laurentiu Popescu, Florin Borta, Jovan Markovici, Stefan Baiaram, Stefan Vladoiu, Vasile Constantin, Valentin Mihaila, Raoul Baicu, Alin Manea, Lucian Buzan, Alexandru Popescu sau Luis Nitu.

5. CS HUNEDOARA - FC “U” Craiova

Liga 3, Seria 4 / duminica, 29 septembrie, 11.00 / Stadionul “Michael Klein”, Hunedoara

Dupa 5 etape jucate, hunedorenii ocupa locul 5 in clasament (9p), in timp ce oaspetii au punctaj maxim si goloveraj excelent (+9), fiind lideri ai seriei. Cele doua echipe se vor continuatoarele unor cluburi istorice, Corvinul Hunedoara si Universitatea Craiova, doua dintre echipele care au insemnat foarte mult pentru fotbalul romanesc in anii ’70 si ’80.