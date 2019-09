EXCLUSIV | "Vrem Steaua, sa ne luam revansa!" Virusii verzi de la Sanatatea Cluj, euforici! Ce prima au avut pentru meciul cu Viitorul

Sanatatea Cluj a invins cu 1-0 FC Viitorul, in saisprezecimile Cupei Romaniei. Laurentiu Rus a marcat unicul gol al partidei.

Sanatatea Cluj a invins cu 1-0 Viitorul lui Hagi in Cupa Romaniei. "Virusii verzi" au produs o noua surpriza in Cupa si sunt euforici. Ei isi doresc sa intalneasca FCSB in optimi, intr-un meci revansa. In urma cu 2 ani, FCSB a batut cu 6-1 Sanatatea.

Victoriosi in fata Viitorului, jucatorii Sanatatii Cluj au fost scosi la masa de patronul Aurelian Ghisa. Ionut Rada a vorbit in aceasta dimineata la PRO X.

Ionut Rada: "Patronul vrea FCSB, sa ne luam revansa! Aseara ne-a scos la restaurant"

"Cand obtii o astfel de calificare, o traiesti si a doua zi. Merita, este o calificare mare, o surpriza! Nimeni nu credea, poate ca nici noi.



Daca imi amintesc bine, Sanatatea a mai eliminat UTA acum vreo 10 ani. Acum este si mai mare surpriza, pentru ca am scos detinatoarea Cupei.

Dupa CFR si U Cluj, iata ca este si o a treia echipa in oras. Speram ca toate echipele din Cluj sa creasca frumos si sa dea o imagine orasului si tarii.

Vom incerca sa promovam in liga a doua, dar patronul nostru stie mai multe legat de obiectiv. Sigur ca ne dorim promovarea, dar nu s-a vorbit inca despre acest lucru. La ce jucatori avem, cu experienta, s-ar putea vorbi despre asta. Dar sunt mai multi factori, pentru ca in liga a doua e vorba si de alte bugete, alte cheltuieli. Sa mergi in B doar ca sa faci figuratie nu e ok. Deci trebuie sa vedem.

Dorinta domnului Ghisa e sa jucam cu FCSB, sa isi ia o revansa pentru meciul de acum doi ani. Dar vom vedea cu cine picam. Noi am invatat multe de-a lungul anilor, stim sa ne motivam altfel la astfel de meciuri. Cei care suntem aici jucam pentru ca iubim acest sport, nu jucam pentru bani.

Patronul ne-a dus aseara la un restaurant din Cluj.

E putin prea departe sa ne gandim la trofeu, nici noi nu credeam ca putem bate Viitorul. Stiam ce echipa intalnim.

Urmatorul adversar ne va trata altfel.

Trebuie sa ne revenim din aceasta euforie, intalnim o echipa buna a ligii a treia, Recea, trebuie sa ne mobilizam.



Avem o echipa frumoasa, cu jucatori care au realizat ceva la nivelul Ligii 1 in cariera lor. E ca o nationala a judetului Cluj aici, multi dintre noi am jucat la echipele de aici sau din zona asta. Vrem sa fim si un model pentru tinerii echipei", a spus Ionut Rada la Ora Exacta in Sport.