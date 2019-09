"Stimati consateni! Sunt locuitor al satului Suruceni, bastinas!" GENIAL: fotbalistul care tocmai si-a anuntat candidatura la PRIMARIA satului sau :))

Fotbalul nu-i mai ajunge. Vrea sa fie si primar al satului in care s-a nascut!

Mijlocasul modovean Alexandru Vremea (27 de ani) vrea sa fie primar de Suruceni. Fostul fotbalist de la Foresta Suceava si-a anuntat candidatura printr-o postare pe Instagram.

Vremea are 5 selectii in nationala Moldovei si e un nume important in fotbalul de peste Prut. A trecut in cariera pe la Zimbru Chisinau sau Poli Iasi. Se gandeste deja la viata de dupa fotbal. Vremea e convins ca poate avea succes in politica.

"Stimati consateni! Sunt locuitor al satului Suruceni, bastinas. Imi iubesc satul, de aceea am hotarat sa candidez la functia de primar, cred cu tarie ca satul poate si trebuie să fie mai frumos, mai curat, iar oamenii sa beneficieze de servicii de calitate!", a scris Vremea pe Instagram.