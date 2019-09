EXCLUSIV | CFR, in optimile Cupei Romaniei! Clujenii, sanse mari pentru o victorie la masa verde cu Botosani: "Asta spune ROAF-ul"

FC Botosani a invins-o cu 4-2 la loviturile de departajare pe CFR Cluj, in saisprezecimile Cupei Romaniei. Dupa meci, oficialii CFR-ului au anuntat ca vor depune memoriu pentru ca adversarii de la Botosani nu au respectat regulamentele.

CFR Cluj acuza faptul ca FC Botosani nu a avut 6 jucatori crescuti in competitiile interne pe foaia de joc de la meciul din saisprezecimile Cupei Romaniei. Pe teren, Botosani s-a impus cu 4-2 la loviturile de departajare, dar moldovenii pot pierde la masa verde.

Gheorghe Chivorchian: "ROAF e clar! Botosani trebuia sa lase un loc liber pe foaia de joc"

Fost oficial al FRF, Gheorghe Chivorichian spune ca CFR poate castiga jocul cu Botosani la masa verde. Daca cei de la Botosani lasau un loc liber pe foaia de joc si incepeau meciul cu doar 6 rezerve nu ar fi avut nicio problema. Ei au avut 7 rezerve.

"Articolul 45 din ROAF stipuleaza ca incepand cu sezonul 2016/17, echipele de Liga 1 sunt obligate sa treaca in raportul de arbitraj 4 jucatori crescuti in campionatul intern si 2 crescuti in curtea proprie, deci 6 in total. La 47.1 se stipuleaza ca in termen de 48 de ore echipele interesate pot depune un memoriu ori departamentul de competitii se poate autosesiza. Mai e un lucru: stim ca si la cupele europene echipele trebuie sa trimita o lista la UEFA.

In cazul in care echipa nu are numarul de jucatori necesari pentru acea lista, trebuie lasate niste locuri libere.

Daca Botosani a pus in raport doar 6 rezerve, atunci nu are nicio problema. Daca a trecut 7 rezerve, din punctul meu de vedere poate pierde jocul", a spus Gheorghe Chivorchian la PRO X.

Cum au aratat echipele la meciul Botosani - CFR

FC Botosani: Hankic-Mendoza, Moescu, Chindris, Holzmann - Rodriguez, Papa, Ebenhofer - Ofosu, Ashkovski - Chalkiadikis

Rezerve: Brinza, Cascini, Cimpani, Pierce, Keyta, Patache, Kolesovs

Antrenor: Marius Croitoru



CFR Cluj: Collado - Butean, Pascanu, Burca, Susic - Coimbra, Dokovic, Bordeianu - Golofca, Petrila, Rondon

Rezerve: Rus, Cestor, Muresan, Sylla, Mailat, Joaca, Traire

Antrenor: Alin Minteuan