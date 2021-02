Noul pusti minune de la FCSB, laudat de o legenda a Craiovei! "Poate juca titular chiar din sezonul asta!" Ce ii lipseste lui Adrian Nita

Eugen Trica are numai cuvinte de laude pentru pustiul Adrian Nita, care s-a intors la FCSB dupa experienta in Liga 2.

Dupa ce l-a antrenat in turul sezonului la Turris Oltul Turnu Magurele, Eugen Trica ii prevede un viitor stralucit pustiului revenit la FCSB dupa retragerea lui Turris din competitiile FRF.

"Da, e un jucator foarte, foarte bun! Eu stiu foarte bine ce poate! A fost cel mai bun cu Dinamo. Suferea mult cand pierdea echipa sau faceam egal. Are o mentalitate buna si e un jucator de ultimii 30 de metri, pentru ca dribileaza in regim de viteza.

Dribleaza unul la unul, scoate oameni din joc, are executii si chiar putea sa inscrie cu Dinamo. E important sa fie sanatos, sa nu se accidenteze. Are un viitor frumos si va ajunge si la nationala", a declarat tehnicianul.

Trica spera sa-l vada cat de curand titular pe Nita la FCSB si e convins ca acesta va face fata: "Poate juca titular chiar din sezonul asta. De la anul sigur! 100%! In cel mai scurt timp. Daca il vinde pe Morutan, lui ii vine randul. Are o familie frumoasa si are toate sansele sa faca performanta."

Intrebat si de punctele mai slabe ale pustiului, Trica a fost foarte ferm: "Are un 1,70, dar nu conteaza pentru ca el este jucator de banda, sau poate sa joace in spatele atacantului! Are viteza foarte buna, are toate calitatile!

Poate juca foarte bine si in stanga, si in dreapta, pentru ca are ambele picioare, dar nu prea face faza defensiva! Din punctul meu de vedere daca il pui sa faca si faza defensiva. ii diminuezi potentialul! Daca incerci sa vorbesti cu el sa coboare pana la jumatate sa stranga si el, e altceva", a spus antrenorul, potrivit Fanatik.