Transferuri importante pentru "U" Cluj. "Studentii" au adus doi antrenori si cinci jucatori trecuti pe la echipa familiei Dragnea 

"U" Cluj si-a restructurat lotul, banca tehnica si conducerea, dupa ce a ratat accederea in play-off-ul de promovare in Liga 1, in sezonul trecut.

Pana acum, "U" Cluj i-a transferat pe Andrei Blejdea (24 ani / atacant / ex-Dinamo), Valentin Alexandru (29 ani / atacant / ex-Dunarea Calarasi), Denis Ispas (27 ani / fundas central / ex-FCU Craiova), Costinel Gugu (28 ani / fundas central / ex-FCU Craiova), Florinel Mitrea (27 ani / fundas stanga / ex-Chindia Targoviste), Cristian Balgiu (26 ani / mijlocas central / ex-Gloria Buzau), Albert Voinea (28 ani / atacant / ex-UTA Arad), Florin Tescan (21 ani / atacant / ex-UTA Arad) si Marius Ciobanu - Vanghele (18 ani / mijlocas / ex-Academica Clinceni).

Ispas, Mitrea, Balgiu, Voinea si Tescan au mai lucrat cu antrenorii Erik Lincar si Viorel Domocos la AFC Turris-Oltul Turnul Magurele, club din judetul Teleorman, finantat de familia polititicanului Liviu Dragnea. Echipa a ratat dramatic promovarea in Liga 1, in minutele de prelungire ale ultimului meci din sezonul 2019-2020, fiind egalata de Rapid, in minutul 90+7. In ianuarie 2021, clubul s-a desfiintat, dupa ce a ramas fara finantare si s-a retras in plin campionat, desi avea la dispozitie un stadion modern de 2.000 de locuri.

De asemenea, la Cluj s-au intors jucatorii imprumututati Mihai Forna (20 ani / extrema dreapta / SCM Zalau), Alin Vasalie (19 ani / mijlocas central / Comuna Recea), Denis Maneran (19 ani / extrema dreapta / Unirea Ungheni), Tudor Vomir (20 ani / fundas central / Unirea Dej) si Serban Tirla (19 ani / mijlocas / Minaur Baia Mare). In aceasta vara, "studentii" s-au despartit de jucatori importanti, precum Vlad Mutiu (FC Hermannstadt), Dan Berci, Donaldo Acka, Catalin Stefanescu, Srdjan Luchin, Cristian Gavra, Lucas Chacana, Idan Golan, Derick Ogbu si Iulian Anca-Trip, in timp ce Robert Neciu, Alexandru Pop, Alexandru Negrean (toti FC Viitorul Constanta) si Rares Sburlea (Kids Tampa Brasov) si-au terminat imprumuturile.

La finalul sezonului trecut, clujenii si-au modificat si componenta conducerii administrative, posturile principale fiind acum ocupate de Constantin Raduta (presedinte), reprezentantul Universitatii Babes-Bolyai, Cosmin Irimies (vicepresedinte), director general adjunct UBB, Ovidiu Blag (manager executiv), fost jurnalist, si Gabriel Giurgiu (director sportiv), fostul jucator al echipei. In ultimele luni, Universitatea i-a pus pe liber pe Radu Constantea (presedinte), Ioan Ovidiu Sabau (manager general), Daniel Stanciu (directorul executiv) si Costel Enache (antrenor).